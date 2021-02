DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 5 febbraio: salta il piano di Can e Sanem

Prima parte del 116esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie tv turca nelle ultime settimane ha subìto numerosi cambi di palinsesto facendo alterare non poco tutto il pubblico di Canale 5. Da giovedì sera dove gli ascolti sono risultati estremamente bassi, ora si è passati alla serata di martedì e c’è stato un netto miglioramento.

In più, la soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 16:35 circa prima di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Cosa accadrà nella prima parte della 116esima puntata? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: la festa del quartiere

Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 5 febbraio 2021 su Canale 5, svelano che si svolgerà il party di primavera del quartiere dove vivono gli Aydin. In quell’occasione Can e Sanem spereranno di poter parlare con Huma e Mevkibe del loro matrimonio. Presto però, irromperà lo zio Mithat e il loro piano salterà per l’ennesima volta.

Non è detta ancora l’ultima parola, dato che la giovane aspirante scrittrice vedrà nello zio, che ha familiarizzato con la suocera, la possibilità di far riconciliare le due famiglie. Riuscirà nel suo intento? Per scoprirlo continuate a vedere la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir che va in onda nel nostro Paese dallo scorso mese di giugno.

Il nuovo palinsesto di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dunque, facendo un piccolo riepilogo, il nuovo palinsesto della serie tv DayDreamer – Le Ali del Sogno avrà i seguenti orari: nella fascia daytime dal lunedì al venerdì dalle ore 16:40 alle 17:10 circa su Canale 5. Mentre la puntata in prime time è prevista per il martedì sera, dopo la cancellazione del giovedì, dalle ore 21:35 alle 00:20 circa sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ma la programmazione della soap opera turca può essere sempre soggetta a variazioni. Inoltre, ricordiamo che Erkenci Kuş, il suo titolo in Turchia, è distribuita in oltre venti Stati in tutto il Pianeta. E proprio nel nostro Paese sta riscuotendo un ottimo successo a livello di ascolti sia nel daytime che in prime time.