Grave lutto per Dayane Mello: è morto uno dei suoi fratelli (FOTO)

Grave lutto per Dayane Mello

Qualche minuto fa è arrivata una terribile notizia che ha sconvolto la famiglia di Dayane Mello. Purtroppo Juliano, il fratello della modella brasiliana che il pubblico del Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di conoscere grazie alla gieffina, ha condiviso una Storia su Instagram molto triste.

Nello specifico, l’uomo ha fatto sapere a tutti della prematura morte di uno dei suoi fratelli. Si tratta di Lucas che aveva solamente 27 anni. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo.

E’ venuto a mancare Lucas Mello, fratello di Dayane

La notizia è stata data da pochi minuti, di conseguenza non si conoscono ulteriori informazioni su quanto accaduto al ragazzo. Al momento c’è stato solo il triste annuncio da parte del fratello Juliano. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello”, ha scritto il consanguino di Dayane Mello sul suo account IG.

Inoltre, il fratello della gieffina ha scritto anche: “Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. (Continua dopo la foto)

Il post di Juliano Mello dedicato al fratello scomparso

Sempre su Instagram, Juliano Mello ha condiviso un meraviglioso scatto insieme alla sorella Dayane, bal momento al Grande Fratello Vip 5, e ai suoi fratelli. In più ha scritto questo commovente messaggio: “Questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto?”.

Al momento la tragica notizia non è stata data alla gieffina, che ovviamente ne verrà a conoscenza durante la giornata odierna. Anche la redazione di Kontrokultura si associa al dolore della famiglia facendo a loro le più sentite condoglianze.