Carlotta e Nello parlano della raccomandazione di Alessia Marcuzzi e della presunta bestemmia (VIDEO)

Ieri sera a Casa Chi, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno parlato di molti argomenti che, in queste ore, stanno impazzando sul web. Primo tra tutti è stata intavolata la questione inerente la presunta raccomandazione di Alessia Marcuzzi.

In secondo luogo, poi, i due ragazzi hanno fatto un po’ di chiarezza sulla possibile bestemmia pronunciata da Nello durante la proposta di matrimonio al GF Vip. Nel dibattito gli ospiti hanno toccato molti altri argomenti. Vediamo tutto nel dettaglio.

Carlotta e Nello sulla bestemmia

Nel corso della puntata di Casa Chi, online a partire dal 2 febbraio, Carlotta e Nello sono stati un vero fiume in piena. I due ragazzi hanno risposto alle domande dei giornalisti ed hanno svelato dei retroscena sulla loro vita. Innanzitutto si è parlato della proposta di matrimonio e della possibile data delle nozze. I protagonisti hanno spiegato che si augurano di coronare il loro sogno il più presto possibile, tuttavia, vogliono aspettare che si allenti la situazione del Covid.

A proposito della proposta, poi, i due sono intervenuti anche sulla questione della bestemmia. Nello ha specificato che quando è andato fuori la casa per dichiararsi alla sua amata era molto emozionato, sta di fatto che ha provato molta fatica nell’esprimersi. Per tale motivo, ad un certo punto gli è sfuggita la frase “Porco disse”, che non è affatto una bestemmia.

Raccomandazioni e confessioni piccanti a Casa Chi

Una volta chiarito questo aspetto, poi, l’attenzione si è spostata sulla Dell’Isola e la presunta raccomandazione della Marcuzzi. La ragazza ha smentito queste insinuazioni e si è limitata a dire che è una semplice commessa, che non ha nessuna conoscenza nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di svelare di essere stata molto fortunata nel riuscire ad essere chiamata in tre programmi di fila a distanza di poco tempo: Temptation Island, Maurizio Costanzo Show e GF Vip.

Carlotta e Nello, poi, hanno dirottato l’attenzione su temi più goliardici. I giornalisti, infatti, gli hanno fatto qualche domanda in merito a cosa sia accaduto la prima notte dopo l’uscita di lei dal reality show. I ragazzi hanno rivelato di essersi addormentati in quanto troppo stanchi. Sorrentino, però, in sua discolpa si è difeso dicendo che, solitamente, non sbaglia un colpo ed è un uomo molto passionale.