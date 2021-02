Il Paradiso delle signore anticipazioni 5 febbraio: evento inaspettato a casa Cattaneo

Le anticipazioni della puntata del 5 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Clelia e Luciano saranno devastati dalla brutta sorpresa trovata fuori al grande magazzino. La situazione, ormai, diventerà insostenibile per la coppia, al punto che la Calligaris arriverà a prendere una decisione drastica.

Allo shopping center, intanto, tutti saranno in fibrillazione per l’evento si San Valentino e il direttore avrà una brillante idea. A casa Cattaneo, poi, si verificherà un evento inaspettato che capovolgerà alcune situazioni.

Anticipazioni 5 febbraio colpo di scena per Clelia e Luciano

Nell’ultima puntata della settimana in corso del Paradiso delle signore, quella di venerdì 5 febbraio, vedremo che i volantini affissi fuori le mura del grande magazzino genereranno molto sgomento. Clelia e Luciano capiranno che l’artefice di questo gesto lo ha compiuto solo per mettere in cattiva luce la reputazione del ragioniere e della capo-commessa. I due, inoltre, avranno anche il sospetto su chi possa essere stata la colpevole di questo comportamento così meschino.

Entrambi, infatti, converranno che la persona più probabile sia Maria Grazia Vettorazzo. Per tale ragione, Cattaneo deciderà di affrontare la mamma del compagno di scuola di Carletto una volta per tutte. Clelia, dal canto suo, non riuscirà più a sopportare il peso di tutta questa situazione, per questo prenderà la decisione di scappare. Tuttavia, proprio mentre sarà pronta per compiere questo gesto così estrema, un evento le farà cambiare idea.

La decisione di Vittorio al Paradiso delle signore

Sarà proprio Silvia a fare in modo che la donna cambi il suo punto di vista. A Casa Cattaneo, infatti, si verificherà un evento inaspettato che capovolgerà completamente la situazione. La famiglia, infatti, si riunirà per festeggiare. Su di un altro versante, invece, vedremo che Salvatore continuerà a corteggiare Gabriella. Il giovane Amato ci terrà ad informare la ragazza di non avere nessuna intenzione di arrendersi e di lasciarla andare tra le braccia di Cosimo.

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 5 febbraio, vedremo che Vittorio avrà una brillante idea in merito alla festa di San Valentino. Il direttore dello shopping center deciderà di trasformare la panchina in un luogo speciale nel quale le varie coppie avranno la possibilità di raccontare la loro storia d’amore. Chiunque lo vorrà, potrà accomodarsi e ripercorrere le tappe salienti della propria relazione mentre un registratore immortalerà il tutto.