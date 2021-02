Andrea Zelletta fa un calcolo e la regia stacca: “Lo sapevano prima che la finale era l’1 marzo allora” (VIDEO)

Andrea Zelletta fa un’insinuazione sulla durata del reality show

Ad un concorrente del Grande Fratello Vip 5 è venuto un forte dubbio. Mentre stava parlando con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, abbastanza sospettoso, ha fatto dei calcoli riguardante l’ingresso di Alda D’Eusanio nella casa più spiata d’Italia. Un discorso che avrebbe messo in grosse difficoltà la produzione del reality show di Canale 5.

Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne è arrivato alla conclusione che il programma condotto da Alfonso Signorini, già a metà gennaio, potesse essere al corrente del fatto che le luci del loft di Cinecittà non si sarebbero spente a febbraio, come tutti i concorrenti si aspettavano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Il sospetto dell’ex tronista di Uomini e Donne

In pratica il fidanzato di Natalia Paragoni parlando con Tommaso Zorzi dice che il 29 Gennaio è entrata una nuova concorrente, ovvero Alda D’Eusanio, e si suppone che la giornalista abbia dovuto passare anche un periodo di quarantena di almeno undici giorni per via del virus.

Quindi Andrea Zelletta ha detto: “Fai un calcolo. Alda è entrata l’1”. A quel punto il rampollo meneghino lo ha corretto dicendo: “No, è entrata venerdì 29”. Il gieffino pugliese ha proseguito nella sua discorso: “11 giorni di quarantena e siamo al 18 (Gennaio)… lo sapevano prima che la finale era l’1 marzo allora”.

La regia del Grande Fratello Vip 5 cambia inquadratura

Quindi, stando al ragionamento di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5, se Alda D’Eusanio viene contattata dalla produzione il 18 gennaio, e si sa che dovrà fare anche undici giorni di quarantena prima di entrare nella casa di Cinecittà, è scontato che il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non terminerà sicuramente nei primi giorni di febbraio.

A queste parole, la regia ha immediatamente stroncato il discorso dell’ex tronista di Uomini e Donne e Tommaso Zorzi, cambiando inquadratura mostrando altro. Per quale motivo? Per caso tale argomento è fin troppo spinoso per essere ripreso dalle telecamere della casa più spiata d’Italia? Ecco il video in questione che è diventato virale sui vari social network: