GF Vip, Dayane Mello scopre della morte del fratello: tutti in lacrime, chiesta la chiusura del programma

Da poche ore è trapelata la notizia circa la morte del fratello di Dayane Mello. La concorrente del GF Vip è stata messa al corrente della notizia e l’ha immediatamente divulgata a tutti i suoi compagni d’avventura.

Tutti sono rimasti assolutamente impietriti dinanzi le parole della protagonista e in molti sono scoppiati in lacrime. Sul web, intanto, è stata lanciata una proposta allo scopo di esortare la produzione di determinare l’immediata chiusura del programma.

La produzione informa Dayane Mello della morte di suo fratello

La morte del fratello 27enne di Dayane Mello ha scombussolato tutti gli equilibri nella casa del GF Vip. Poche ore fa, Juliano, altro fratello della modella, ha dato il triste annuncio sui social. Nel giro di poco tempo, poi, la notizia è stata confermata anche dall’account Instagram ufficiale della concorrente. Dopo poco, la protagonista di questo grave lutto è stata informata di quanto accaduto ed è crollata in un pianto disperato. Successivamente, anche gli altri compagni d’avventura sono stati messi al corrente.

Tutti si sono mostrati profondamente dispiaciuti ed hanno cominciato a riflettere su cosa potessero fare per cercare di sollevare il morale alla loro compagna d’avventura. Stefania ha detto che la cosa migliore, in questo momento, è quella di starle accanto e farle sentire il contatto umano. Tommaso Zorzi si è trovato d’accordo con la conduttrice, ma non ha potuto fare a meno di confessare che si tratta di un dolore che non può essere affievolito in nessun modo. (Continua dopo il post)

La richiesta di chiudere il GF Vip venerdì

Nel frattempo, gli utenti del web e i fan di Dayane Mello stanno mandando messaggi di supporto dopo aver appreso della morte di suo fratello. Su Twitter, però, molte persone stanno avanzando una richiesta. Nello specifico, diversi followers della modella stanno chiedendo ad Alfonso Signorini e al cast del reality show di interrompere immediatamente il programma. Secondo il punto di vista di moltissimi telespettatori, infatti, la trasmissione si dovrebbe concludere venerdì prossimo come segno di rispetto per tutta la famiglia Mello.

Inoltre, il montepremi dovrebbe essere devoluto interamente a Dayane. Al momento, però, la produzione del GF Vip non si è ancora pronunciata in merito e neppure la Mello ha manifestato le sue intenzioni in merito a ciò che farà. Per lei sarebbe impossibile presenziare al funerale del fratello considerando che si svolgerà in Brasile e nel mondo imperversa il Covid. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.