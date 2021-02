Oroscopo 4 febbraio 2021: innamoramenti facili per Capricorno, prove per Toro

L’Oroscopo del 4 febbraio 2021 esorta i Capricorno a prestare una maggiore attenzione nella sfera emozionale. I Toro, invece, potrebbero attraversare qualche turbolenza, mentre i Leone prenderanno decisioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento giusto per chiudere i conti con il passato e guardare avanti. In amore, se avete delle situazioni in sospeso, risolvetele e andate oltre. Nel lavoro, invece, si apriranno nuove possibilità. Non siate restii al cambiamento, talvolta esso è la cosa migliore che possa capitare.

Toro. Le relazioni nate in questo periodo potrebbero essere messe a dura prova. In questi giorni farete un po’ di fatica a relazionarvi con il prossimo, in quanto sarete particolarmente guardinghi. Sul lavoro è opportuno mantenere la calma perché un passo falso potrebbe compromettere i sacrifici fatti.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 febbraio 2021 vi esorta a fare il primo passo in amore. Se non lo avete ancora fatto, cosa state aspettando? In campo professionale potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni, ma tutto dipenderà da voi. Maggiore sarà l’impegno e la precisione che dimostrerete di avere, migliori saranno i risultati.

Cancro. Se gli ultimi giorni si sono rivelati particolarmente difficili, d’ora in avanti ci sarà un miglioramento, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. In campo professionale, invece, il 2021 vi porterà sicuramente delle novità rispetto all’anno precedente. Non rinunciate ai vostri obiettivi.

Leone. Questo è il momento di prendere delle decisioni. Se avete due persone in bilico in campo sentimentale, bisogna fermarsi un attimo e fare chiarezza. In campo professionale, invece, dovete essere un po’ più decisi. Nell’ultimo periodo avete perso un po’ il vostro carisma.

Vergine. Godetevi ancora per un po’ la sicurezza che state vivendo dal punto di vista professionale. Molto presto potrebbero verificarsi delle situazioni che vi faranno un po’ tremare la terra sotto i piedi. Dal punto di vista sentimentale, invece, i prossimi mesi saranno parecchio impegnativi.

Previsioni 4 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno avranno grandi opportunità in questo periodo. Sia dal punto di vista sentimentale, sia amichevole, potreste incontrare qualcuno di molto interessante. Sul lavoro, invece, il 2020 è stato un anno un po’ beffardo, ma d’ora in avanti le cose miglioreranno.

Scorpione. Momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. La giornata sarà caratterizzata da una buona dose di passione e di spirito d’iniziativa. Allo stesso tempo, però, farete molta fatica a fidarvi delle persone che vi circondano. Chi vi circonda dovrà lavorare molto per ottenere la vostra fiducia.

Sagittario. L’Oroscopo del 4 febbraio 2021 vi esorta ad essere più flessibili. Cercate di adattarvi alle circostanze e di non essere troppo fermi sulle vostre idee. Non tutti i mali vengono per nuocere, pertanto, non perdete la speranza. Nel lavoro è un periodo ricco di novità.

Capricorno. Attenti ai sentimenti. In questo periodo siete estremamente suscettibili, il che implica una grande facilità nel lasciarvi andare ad innamoramenti lampo. Prestate attenzione ai fuochi di paglia e non apritevi subito con le persone appena conosciute. Questo consiglio vi sarà d’aiuto anche nei rapporti d’amicizia.

Acquario. Giornata abbastanza intensa per quanto riguarda l’amore. Vi sentite appagati, tuttavia, prestate attenzione alla gelosia. Nel corso della giornata, infatti, potrebbero nascere dei disguidi dovuti proprio a questo aspetto. In campo professionale, invece, potreste essere un po’ distratti.

Pesci. Periodo pieno di incontri anche per i nati sotto il segno dei Pesci. In questi giorni siete particolarmente espansivi, pertanto, non sarà molto difficile riuscire ad andare d’accordo con le persone che vi circondano. Nel lavoro non date troppa confidenza e cercate di mantenere un profilo più professionale.