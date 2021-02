Uomini e Donne registrazione 2 febbraio: lite accesa tra Veronica e Armando, Gero viene attaccato

Martedì 2 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione, come già anticipato, sono stati presentati i due nuovi tronisti. Oltre che dare il via a questa nuova fase del programma, però, si è parlato anche di Sophie e del trono over.

In merito alla tronista, quest’ultima è sempre più vicina alla scelta. Per quanto riguarda i più grandi, invece, Veronica e Armando hanno avuto un diverbio particolarmente acceso, mentre Gero è finito nel mirino.

Spoiler registrazione 2 febbraio trono over

Le anticipazioni della registrazione del 2 febbraio di Uomini e Donne rivelano che la conduttrice ha presentato i due nuovi tronisti. Massimiliano e Giacomo si sono mostrati nel video di presentazione ed hanno raccontato qualche dettaglio sulla loro vita. Oltre che parlare di questo argomento, però, si è dibattuto anche del trono over. Come di consueto, la prima parte delle riprese è stata incentrata sulla vita sentimentale di Gemma. Non sono mancate le discussioni con Tina Cipollari, che non ha perso occasione per punzecchiare la sua acerrima nemica.

Restando sempre in tema di trono over, poi, al centro dello studio si è accomodato Armando. Il cavaliere ha spiegato come sitano procedendo le sue conoscenze all’interno del programma e poi ha avuto un acceso dibattito con Veronica. Dopo un ampio scontro, poi, Maria De Filippi ha ripristinato l’ordine ed ha cambiato argomento chiamando al centro dello studio Gero.

Sophie vicina alla scelta a Uomini e Donne

Quest’ultimo sta frequentando due donne, ovvero, Claudia e Licia. Nel corso della registrazione del 2 febbraio di Uomini e Donne, però, il cavaliere ha manifestato la sua volontà di interrompere la conoscenza con entrambe. Il motivo celato dietro questo cambio repentino di comportamento risiederebbe nei figli. Tale motivazione ha sollevato un grosso polverone tra i presenti in studio, i quali non hanno fatto altro che attaccare pesantemente l’esponente del parterre maschile.

Al trono classico, invece, è rimasta solo Sophie. La ragazza è uscita con entrambi i suoi corteggiatori, Giorgio e Matteo. Con entrambi si è trovata molto bene. La scelta, ormai, è sempre più vicina, per tale ragione, la padrona di casa ha chiesto agli esponenti del parterre chi, secondo loro, avrebbe avuto la meglio tra i due corteggiatori. Da quel momento in poi, dunque, si è aperto un dibattito tra i presenti sull’imminente scelta dell’ultima tronista rimasta.