Dayane Mello racconta ai coinquilini com’è morto suo fratello: “Stava tornando a casa, lei è viva…” (FOTO)

Queste sono ore molto difficili all’interno della casa del GF Vip a causa del terribile lutto che ha colpito Dayane Mello per la morte di suo fratello Lucas. Dopo essere uscita momentaneamente dalla casa per poter parlare con la sua famiglia, la modella ha deciso di rientrare e probabilmente proseguirà la sua esperienza nel reality show.

Una volta fatto ritorno tra gli altri coinquilini, la Mello ha cominciato a sfogarsi con loro e a lasciare che le sue amiche le asciugassero le lacrime. Successivamente, ha raccontato i dettagli di quanto accaduto al povero Lucas.

Dayane Mello si apre con i coinquilini

Nella casa del GF Vip non c’è musica, non si sentono risate o schiamazzi, a farla da padrone, nella giornata odierna, è il silenzio. Tutti i protagonisti sono stati spiazzati dal dolore legato alla perdita del fratello di Dayane Mello. La modella, una volta appresa la notizia, ha deciso di rientrare in casa in quanto ha ammesso di non poter andare in Brasile a causa del Covid. Per tale motivo, almeno per ora, continuerà la sua esperienza nel reality show.

La donna ha ammesso di avere bisogno del calore delle persone che ha conosciuto in quest’avventura, in quanto fuori non ci sarebbe nessuno ad aspettarla, eccetto la sua bambina. Poco alla volta, quindi, la Mello ha cominciato a raccontare cosa è accaduto durante la conversazione intercorsa tra lei, suo padre e suo fratello Juliano. La protagonista ha detto che i due si trovassero nel cimitero dove, dopo qualche ora, sarebbe stato sepolto Lucas.

I dettagli di come è morto il fratello della modella

Quest’ultimo è stato descritto dalla concorrente come un ragazzo molto buono e profondamente legato alla sua famiglia. Lui lavorava con suo padre e il 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni. Purtroppo, Dayane Mello non vedeva suo fratello da quattro anni. Quest’anno, però, il giovane aveva fatto i passaporto in quanto le aveva promesso che sarebbe venuto in Italia per stare un po’ con lei. Purtroppo, però, la morte lo ha strappato via a causa di un incidente stradale.

Dayane ha spiegato che erano le 11 di sera e Lucas stava tornando a casa. Era in compagnia di una donna, la quale si è salvata, mentre lui ha perso la vita. I funerali si celebreranno alle ore 21.00 (ora italiana), 17.00 (Ora brasiliana). La concorrente ha detto che in Brasile fa molto caldo, pertanto, non si è potuto aspettare oltre per procedere con il rito funebre.