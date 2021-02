Pamela Prati vuole tornare al Grande Fratello Vip: “Ovviamente sempre in taxi” (FOTO)

Pamela Prati vorrebbe andare di nuovo al GF Vip

Tra circa un mese la quinta edizione del Grande Fratello Vip giungerà al termine , tuttavia il conduttore Alfonso Signorini ha una bella lista di vipponi che vorrebbero partecipare alla prossima stagione, la sesta. Si sono candidati il centauro della Moto GF Andrea Iannone, ma anche i nuotatori Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo, il giornalista Amedeo Goria.

Quest’ultimo però, sarebbe stato corteggiato da Ilary Blasi per partecipare a l’Isola dei Famosi 15, in onda il prossimo marzo. Ma il direttore del magazine Chi in lizza ha anche la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi, ma anche Arisa, Raffaella Fico. E proprio sull’ex di Mario Balotelli il conduttore ha detto: “Se ci sarà una prossima edizione del GF la voglio assolutamente perché è un bellissimo personaggio”. E nelle ultime ore si è aggiunta pure Pamela Prati, ex gieffina della prima edizione.

La soubrette sarda e la sua precedente esperienza al GF Vip

Anni fa, Pamela Prati è stata squalificata per non aver rispettato diverse volte il regolamento del Grande Fratello Vip. Ma la scena più iconica è quando l’ex soubrette del Bagaglino è che dopo esser uscita dalla porta rossa ha reclamato un taxi. In più, una volta in studio la donna ebbe un’accesa discussione con Alfonso Signorini, all’epoca opinionista del GF Vip1.

Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, l’ex gieffina ha risposto a chi le ha domandato se parteciperebbe di nuovo alla versione Vip del reality show. Ad esempio suo ex colleghi come: Valeria Marini, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio ha varcato più volte la porta rossa della casa di Cinecittà. “Lo rifarei perché ripensandoci non mi sono divertita quanto avrei potuto. Vivevo un momento particolare, oggi sarei molto più tranquilla, spensierata e soprattutto farei conoscere di più la vera me. Ovviamente sempre in taxi”, ha risposta la Prati. (Continua dopo la foto)

Pamela Prati non andrebbe mai all’Isola dei Famosi

E se per il Grande Fratello Vip ha aperto di nuovo le porte, Pamela Prati non riuscirebbe a fare l’Isola dei Famosi a causa della paura di volare. “Essere opinionista all’Isola dei Famosi della mitica Simona Ventura è stata una delle esperienze in cui mi sono divertita di più. Un anno mi avevano quasi convinta a partecipare, ma purtroppo la paura di volare che mi perseguita da anni ha avuto la meglio. Avevo anche firmato il contratto… Quindi no, non la farei”, ha detto la soubrette sarda su Instagram. Ecco la foto: