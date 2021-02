Uomini e Donne nella puntata di venerdì: Beatrice piange, una coppia confessa rapporti intimi

Nella puntata di venerdì 5 febbraio di Uomini e Donne assisteremo anche alle dinamiche verificatesi tra i giovani. La registrazione che verrà mandata in onda sarà quella effettuata il giorno prima della scelta di Davide.

Donadei ha deciso di trascorrere un’intera giornata con Chiara. I due sono stati molto bene e quando Beatrice prenderà visione delle clip non potrà fare a meno di scoppiare in lacrime. Una coppia del trono over, invece, svelerà di aver avuto rapporti intimi.

Nella puntata di venerdì: Davide colpito da Chiara

Nel corso della puntata di venerdì di Uomini e Donne vedremo che si parlerà del trono classico, in particolar modo ci sarà un annuncio da parte del tronista. Davide, infatti, comunicherà alle sue corteggiatrici che all’indomani avrebbe fatto la sua scelta. Questa notizia, chiaramente, manderà nel panico le due ragazze. Dopo poco, poi, la conduttrice mostrerà la lunga esterna che il tronista ha trascorso con Chiara. Nella precedente puntata, il ragazzo aveva passato il suo tempo con Beatrice.

Durante la prima parte dell’uscita, la corteggiatrice è andata a prendere Davide con l’auto e lo ha portato nel suo paese di origine. In tale occasione non sono mancati molti baci sopra la mascherina. Nella seconda parte del loro incontro, poi, sono stati in casona e lei gli ha regalato un album di fotografie contenente gli scatti più salienti del loro percorso. Al termine dell’album, però, c’erano delle pagine e Chiara ha detto a Davide che avrebbe voluto riempirle insieme a lui.

Beatrice in lacrime e confessioni a Uomini e Donne

Tornata la linea allo studio, poi, Tina e Gianni commenteranno l’esterna dicendo che porta sempre sfortuna fare questo genere di regalo perché, solitamente, non si viene mai scelti. L’ultima parte dell’esterna poi, è stata caratterizzata da una sorpresa fatta dalla ragazza. Quest’ultima le ha dedicato una frase e in seguito hanno lanciato in aria un palloncino bianco con un augurio. Alla fine, Donadei si è commosso e ha detto di sentirsi molto preso dalla Rabbi e che, finalmente, lei è riuscita ad arrivargli. In studio Beatrice scoppierà in lacrime.

Al trono over, invece, Claudio e Sabina confesseranno di aver avuto dei rapporti intimi. Lei ammetterà di sentirsi molto coinvolta da questa relazione, mentre lui metterà dei paletti. Dinanzi tali parole, lei continuerà a dire di volerlo frequentare e tale confessione farà perdere le staffe a Tina e Gianni. I due non riusciranno a capire come faccia la dama a continuare a stare seduta con questi presupposti.