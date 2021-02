Uomini e Donne, anticipazioni del 4 febbraio: Davide scoppia piangere per Chiara, Beatrice delusa

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la settimana di programmazione di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio intorno alle 14.45 su Canale 5 i telespettatori assisteranno ad un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. Più tardi parlerà esclusivamente del Trono classico, ovvero del tronista Davide Donadei e delle sue corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi.

Mentre in studio non interverranno quelli del parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Prima parte esterna Davide e Chiara

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, rivelano che Beatrice e Chiara saranno vestite abbastanza eleganti. Poi entrerà Davide che annuncerà che alla prossima registrazione farà la sua scelta, mandando in panico le due corteggiatrici. A quel punto Maria De Filippi farà vedere la giornata intera con la Rabbi. Di prima mattina la ragazza è andata a prendere in macchina, hanno cantato insieme il brano ‘Posso Posso’ di Carlo Brave.

La giovane gli ha fatto notare che si sente un po’ coatta, ma nello stesso dolce. Poi lo ha portato al suo paese natio, ovvero Sacrofano e glielo ha fatto visitare un po’, fino a fermarsi in un punto panoramico. E proprio lì si sono baciati sulla mascherina. Dopo pranzo sono tornati in casetta e lei gli ha donato un album con tutte le loro foto. In ogni scatto riporta come didascalia frasi che rappresentano per la corteggiatrice ogni istante passato in compagnia e poi termina con alcune pagine vuote che lei spera potranno scrivere insieme.

La seconda parte dell’esterna

Una volta in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti interverranno dicendo che generalmente porta male donare degli album. Poi si passera con la visione della terza parte della giornata di Davide e Chiara. I due erano sulla terrazza della loro prima esterna e la Rabbi gli ha fatto trovare uno striscione che recita: “Permettimi di amarti”. Subito dopo gli ha fatto una dedica d’amore molto forte e il Donadei si è emozionato con tanto di lacrime.

Le ha detto che la vede molto anche se lei non ci si sente. Poi insieme hanno lanciato in aria un palloncino bianco sul quale lui ha scritto: “Qualsiasi cosa accada ridi sempre perché sei la cosa più bella”. Nel frattempo Beatrice in studio piangerà per tutto il tempo pensando di non essere lei la scelta.