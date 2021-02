GF Vip: tutti gli inquilini vogliono abbandonare la casa e lasciare la vittoria a Dayane Mello (VIDEO)

I concorrenti vogliono lasciare a massa la casa di Cinecittà: il motivo

Nella tarda mattinata di mercoledì Dayane Mello è stata messa a conoscenza della morte di suo fratello di 27 anni. Il ragazzo purtroppo è deceduto a causa di un incidente stradale. Dopo essere uscita per qualche ora, la modella brasiliana è rientrata nella casa di Cinecittà decidendo di rimanere in gioco. Ovviamente all’interno dell’appartamento del Grande Fratello Vip 5 il clima è cambiato.

L’ex fiamma di Stefano Sala ha detto che non sa se vuole andare avanti in questo gioco e Tommaso Zorzi ha proposto di abbandonare in massa il reality show di Canale 5 e lasciare la vittoria a lei. Tutti gli inquilini sono sembrati tutti d’accordo con il rampollo meneghino e hanno preso davvero in considerazione l’idea di lasciare il programma lunedì prossimo.

Le parole di Stefania Orlando

Dopo il rientro di Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando ha detto: “Io non riesco a giocare in questo modo, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa. Non è qualcosa che si supera in qualche giorno, ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata“. (Continua dopo il video)

La proposta di Samantha De Grenet

Subito dopo ha preso la parola anche Samantha De Grenet che ha ipotizzato una finale del Grande Fratello Vip 5 anticipata a lunedì 8 febbraio. “Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te“, ha asserito la soubrette romana.

La modella brasiliana ha commentato la proposta della coinquilina in questo modo: “Dici? Sarebbe bello”. Ora la palla passa agli autori del reality show di Canale 5 cercheranno di parlare con tutti gli inquilini, ma se quest’ultimi rimarranno fermi sulla loro idea c’è la possibilità che il programma Mediaset non riuscirà ad andare avanti fino al primo marzo.