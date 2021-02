Mark Caltagirone, Pamela Prati torna a parlarne e fa una rivelazione: “Ho mi scagionerà definitivamente (VIDEO)

Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone

A distanza di quasi due anni sembra che la vicenda denominata Pratiful potrebbe di nuovo riempire i giornali e occupare spazi nelle trasmissioni televisive. A rivelarlo è stata proprio la protagonista di questa assurda vicenda: Pamela Prati. Negli ultimi giorni la soubrette sarda è ha risposto ad alcune domande che i suoi follower le hanno posto su Instagram.

Oltre ad aver detto di voler tornare al Grande Fratello Vip e di aver rifiutato più volte L’Isola dei Famosi, la donna ha asserito che la storia di Mark Caltagirone prenderà una svolta inattesa. In pratica, il pubblico verrà a conoscenza che l’ex ballerina del Bagaglino è stata davvero ingannata. Quest’ultima nella giornata di mercoledì è tornata a parlare di quel presunto fidanzato che doveva sposare ed ha confessato che presto ci farà vedere qualcosa che la scagionerà definitivamente. (Continua dopo il video)

La showgirl sarda confessa di avere le prove che la scagionano

Nelle ultime ore Pamela Prati è tornate ad affrontare un argomento molto ostico per lei e che per mesi ha scatenato un caso in Italia. “Io mi batterò fino all’ultimo momento che mi concederanno per dimostrare che non volevo prendere in giro nessuno. Proprio in questi giorni sto lavorando affinché io possa far vedere tutto quello che finalmente mi scagionerà definitivamente e nel modo giusto. Ricordate poi che non ho ucciso nessuno”, ha asserito l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Pamela Prati ironizza su Mark Caltagirone

Dopo le varie uscite dagli studi, tra cui quello di Verissimo e Live Non è la D’Urso, ora finalmente Pamela Prati si è resa conto che il modo migliore per sconfiggere definitivamente quel soggetto è ridicolizzarlo. Rispondendo alle domande dei seguaci su Instagram, la soubrette sarda ha voluto ironizzare e giocare sulla vicenda Pratiful e su Mark Caltagirone.

“Cosa fa Mark Caltagirone? Attualmente come molte persone è in cassa integrazione. La cosa positiva è che lavorando meno lo vedo di più. Rido e scherzo adesso. Ma scherzi a parte, io vi vorrei parlare di lui, ma chi cavolo lo conosce?! Che fine ha fatto Mark Caltagirone? Non so manco che inizio ha fatto, figuriamoci la fine”.