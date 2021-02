Elisa Isoardi va all’Isola dei Famosi e lascia la Rai: ora è ufficiale (FOTO)

Elisa Isoardi lascia la Rai dopo oltre vent’anni

Dopo anni di collaborazione sembra proprio che la rottura tra Elisa Isoardi e la Rai sia giunta al capolinea. La nota conduttrice piemontese la scorsa stagione non è stata confermata alla guida de La Prova del Cuoco che addirittura è stata cancellata, e dopo la parentesi Ballando con le Stelle insieme al ballerino siciliano Raimondo Todaro avrebbe detto definitivamente addio alla tv di Stato.

A quanto pare l’x compagna di Matteo Salvini sarà una delle naufraghe della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show che si svolgerà in Honduras andrà in onda su Canale5 a partire da lunedì 8 marzo, immediatamente dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip 5. Ma andiamo a vedere nel dettaglio altre informazioni sul programma e la Isoardi.

La conduttrice piemontese andrà a L’Isola dei Famosi 15

Ad oggi il nome di Elisa Isoardi appare nell’elenco dei concorrenti che approderanno in Honduras insieme ad altri personaggi famosi. Tra questi anche: Paul Gascoigne, Giovanni Ciacci, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca. A dare la conferma è stato il sempre informato Tv Blog, e giunge dopo i rumors circolati nella ultime settimane.

Stando al portale, la professionista piemontese avrebbe accettato il corteggiamento di Mediaset, nonostante un tentativo da parte di Milly Carlucci di averla in giuria per Il cantante mascherato, poi sostituita dalla collega Caterina Balivo.

News su L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi dopo anni nelle mani di Alessia Marcuzzi, ora sarà condotta da Ilary Blasi, mentre Elenoire Casalegno sarà l’inviata in Honduras del reality show Mediaset, andando a sostituire Alvin. Per quanto riguarda gli altri naufraghi in lizza, la lista è ancora in via di definizione. C’è da dire che c’è stato il secco rifiuto da parte di Patrizia Rossetti e Asia Argento.

Per la Isoardi la partecipazione a tale programma segnerà il debutto assoluto sulle reti del Biscione. E a tal proposito, recentemente sono spuntate gli scatti della professionista mentre è impegnata a fare degli allenamenti. Questo fa pensare che si stia organizzando per partecipare all’Isola. Qualcuno ha commentato così: “Ti stai allenando per l`isola?”; “Ti stai preparando per il centro America?”.