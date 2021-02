Uomini e Donne, ex corteggiatrice molto amata incinta per la terza volta? Beccata dal ginecologo (FOTO)

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne generano sempre molto interesse per i fan del programma, in queste ore, infatti, si sta molto parlando di un’ex corteggiatrice, la quale potrebbe essere incinta. Lei ha partecipato ad uno dei troni più amati della storia del programma.

Dopo essere stata scelta dal tronista in carica di quel tempo, la coppia si è sposata ed ha avuto due figli. Ebbene, adesso pare possa essere in arrivo anche il terzo bebè. Di chi stiamo parlando? Di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri.

L’ex corteggiatrice Alessia forse incinta per la terza volta

L’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una fan la quale ha dichiarato di credere che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia incinta. La persona in questione, che ha chiesto di rimanere anonima, ha svelato di aver beccato Alessia a fare una visita dal ginecologo. Questo particolare ha, immediatamente, sollevato i sospetti in merito ad una possibile terza gravidanza per la coppia.

Ricordiamo che Aldo e Alessia sono già genitori di due bambini, Niccolò e Leonardo. Questa non è la prima volta che si vocifera di un possibile terzo figlio per i due. Già nel 2018, infatti, sul web trapelarono delle indiscrezioni che lasciarono credere a questo pettegolezzo. In quel caso, però, le voci si rivelarono infondate. Ad ogni modo, per il momento, nessuno dei diretti interessati si è ancora espresso sulla questione. La notizia, dunque, non è stata confermata, ma neppure smentita. (Continua dopo la foto)

La storia della coppia nata a Uomini e Donne

Per tale ragione, non ci resta che attendere per scoprire se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia davvero incinta per la terza volta. Aldo e Alessia hanno attraversato momenti molto difficili dal punto di vista matrimoniale. Il loro amore è stato messa a dura prova in diverse occasioni, durante le quali i due stettero anche separati per un po’ di tempo. Ad ogni modo, l’amore ha sempre vinto sopra ogni cosa.

Malgrado un tradimento e varie situazioni difficili dovute al lavoro, i due sono riusciti ad andare avanti e a far trionfare il loro sentimento reciproco. In questi giorni, inoltre, la coppia sembra particolarmente affiatata. Negli ultimi video o foto su Instagram, infatti, i due si sono ripresi mentre sono in giro per negozi a fare acquisti per la loro casa e sembrano davvero molto complici.