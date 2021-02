GF Vip, orrore su Giulia Salemi, proprio in pieno volto: “Mi ha cac**o addosso” (VIDEO)

Momenti di dolore nella casa del GF Vip 5

Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si vive in un clima surreale a causa del lutto improvviso che ha colpito Dayane Mello. Ricordiamo infatti, che alla modella brasiliana è venuto a mancare il fratello Lucas di 27 anni, deceduto a causa di un incidente stradale.

Tutti gli inquilini del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini stanno valutando la possibilità di abbandonare in massa l’appartamento di Cinecittà, anticipando così la fine del programma, prevista per il primo marzo. In più meditano di dare la vittoria alla sudamericana.

L’influencer milanese colpita da un escremento di piccione

In questo clima di dolore, a strappare un sorriso ci ha pensato Giulia Salemi. Quest’ultima infatti, si è resa protagonista involontariamente di un imprevisto che ha fatto sorridere moltissimo il pubblico da casa ma anche la diretta interessata. “Noooo, mi ha cac*** addosso!”, ha esclamato l’influencer italo-persiana interrompendo tutto ad un tratto la conversazione che stava avendo con la coinquilina Maria Teresa Ruta.

La fiamma di Pierpaolo Pretelli infatti, è stata presa in pieno da un piccone che volava sul cielo di Cinecittà e che ha preso proprio sul naso della ragazza. In un primo momento le due gieffine sono scoppiate a ridere, ma subito dopo la Salemi è fuggita in bagno per lavarsi il viso. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi vorrebbe un figlio: la confidenza alla Ruta

Dopo il fattaccio, Giulia Salemi vittima di un incidente spiacevole ha detto: “Che schifo, ragazzi”. Resta il fatto che ciò che è avvenuto ha strappato qualche sorriso e ovviamente sul web sono immediatamente nate delle gif meme e video. Prima che il piccione lasciasse il suo ricordino, l’influencer italo-persiana si stava confidando con Maria Teresa Ruta riguardo al suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e al desiderio di avere un figlio in futuro prossimo.

“Quando Pierpaolo parla di suo figlio vedo gli occhi brillare. Ad oggi è nato in me questo desiderio, questo sogno. Mi piacerebbe tanto, vorrei dare più concretezza alla mia vita”, ha detto la gieffina. Una volta usciti fuori ci faranno un pensierino?