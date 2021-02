Luigi Favoloso rompe il silenzio: ecco chi è la ragazza del presunto tradimento (FOTO)

In questi giorni, Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati alla ribalta a causa di un presunto tradimento da parte di lui. La showgirl ha condiviso una clip, ripresa dalle videocamere di sorveglianza del suo appartamento, in cui si è visto il suo fidanzato entrare in casa con un’altra donna.

La Morali si è detta scioccata per quanto visto, sta di fatto che, immediatamente, ha accusato il suo compagno di averla tradita. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, il diretto interessato ha rotto il silenzio raccontando la sua verità.

Luigi Favoloso sul tradimento

Luigi Favoloso ha pubblicato un post su Instagram in cui ha smentito la notizia inerente il suo presunto tradimento. L’uomo ha esordito esortando tutte le persone, che in questi giorni lo stanno insultando sui social, a darsi una calmata. Prima di parlare e di sputare sentenze, infatti, le persone dovrebbero sapere esattamente come siano andate le cose. Il protagonista ha, dunque, dichiarato, che la ragazza presente all’interno delle clip non fosse affatto una sua amante, bensì, un’amica di Elena.

In quel momento, i due stavano rientrando in casa per poter preparare una sorpresa per il compleanno della Morali, che era in quel giorno. Luigi, inoltre, pare abbia disciolto anche un dubbio che era sorto ai fan in merito alle telecamere di sorveglianza. Nello specifico, infatti, in molti hanno creduto che questa sia solo una scenetta organizzata d hoc da entrambi per tornare a far parlare di sé.

La questione delle telecamere di sorveglianza

La maggior parte degli utenti dei social ha messo in dubbio la veridicità della questione in quanto sembra assurdo che Luigi Favoloso si sia reso protagonista di un tradimento sapendo che in casa ci fossero le telecamere. Ebbene, dal post pubblicato ieri dal ragazzo, pare che lui fosse all’oscuro della questione. Luigi ha accusato Elena di aver messo delle telecamere nascoste nel suo appartamento per poterlo spiare.

Tale comportamento ha deluso pesantemente Favoloso, il quale si è sentito tenuto sotto controllo dalla donna che ha sempre millantato amore nei suoi confronti. Il giovane, inoltre, ha anche accusato la Morali di aver divulgato, senza il suo consenso, dei video privati che lo riguardano. Elena, però, almeno per il momento, non sembra affatto pronta a credere alla sua versione dei fatti.