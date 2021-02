Uomini e Donne, storica dama lascia il programma disperata: “Finisce qua” (FOTO)

Brutta lite a Uomini e Donne tra Aurora e Giancarlo

La programmazione di Uomini e Donne continua ad appassionare milioni di telespettatori. Tuttavia, nelle ultime ore però, il pubblico che guarda da casa si è indignato per quanto successo nella puntata del Trono over trasmesso su Canale 5 mercoledì , 3 febbraio 2021. I protagonisti dell’appuntamento sono stati Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci.

Quest’ultimi hanno avuto una violenta discussione che ha esasperato gli animi di tutti i presenti in studio. Il motivo di tanta rabbia da parte del cavaliere nei confronti della dama bionda nasce dalla sua convinzione che lei, con l’aiuto dell’ex dama Veronica Ursida, attacchi il Cellucci e sua figlia 17enne sui social utilizzando profili fake. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto subito dopo.

Aurora Tropea lascia il dating show di Maria De Filippi

Oltre a Giancarlo, tale supposizione che è stata sostenuta anche dal cavaliere napoletano Armando Incarnato e dalla conterranea Roberta Di Padua. A quel punto, Aurora si è difesa ma ad un certo punto la tensione è arrivata alle stelle e la Tropea non ha retto il colpo. Il cavaliere e la dama del parterre senior hanno avuto avuto una forte discussione.

L’uomo ha affermato di essere in possesso di filmini “intimi” della sua ex corteggiatrice per poi dire che li aveva cancellati. Quindi la diretta interessata si è sentita ferita ed umiliata e alzandosi di scatto ha detto di voler lasciare il programma.

La padrona di casa Maria De Filippi ha provato a mettere un po’ d’ordine e di far comprendere alla Tropea che la sua reazione era un tantino esagerata, ma lei ha confermato la sua intenzione di voler andare via. (Continua dopo la foto)

Giancarlo Cellucci dice di aver avuto un rapporto con Aurora Tropea

Ad un certo punto però, nello studio di Uomini e Donne c’è stato un clamoroso colpo di scena. Giancarlo Cellucci ha detto di avere avuto un contatto fisico con Aurora Tropea, cosa che la stessa ha negato categoricamente. A quel punto la dama è tornata in studio, accusando il cavaliere di essere stato offensivo e lascia il programma di Maria De Filippi. Tornerà più? Stando agli spoiler forniti in rete al momento no.