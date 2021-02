GF Vip, Massimiliano Morra: “Rosalinda sta giocando”, poi svela: “Dopo la puntata fanno i party” (VIDEO)

Massimiliano Morra ha rilasciato un’intervista ai giornalisti di Casa Chi in cui ha chiarito alcune questioni che riguardano il GF Vip e non solo. In particolar modo, l’ex gieffino ha parlato di Rosalinda Cannavò e del rapporto con alcuni ex coinquilini.

In seguito, però, ha svelato anche dei retroscena inerenti ciò che accade dopo le puntate e, soprattutto, Morra si è difeso da chi lo ha accusato di essere scostumato con i membri del cast del programma. Scopriamo, dunque, tutto quello che ha rivelato.

Massimiliano Morra su Rosalinda e gli altri ex coinquilini

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, del 3 febbraio, Massimiliano Morra ha commentato alcune dinamiche accadute al GF Vip. Nel dettaglio, ha reputato Rosalinda una brava giocatrice. Secondo il suo punto di vista, infatti, la ragazza starebbe “fingendo” di essere lusingata dalle avance di Dayane ed Elettra Lamborghini in quanto lui sa perfettamente quali sono le sue preferenze sessuali. In seguito, poi, l’ospite ha affrontato la questione inerente il comportamento che pare sia solito assumere durante le dirette.

Il giovane è stato accusato di non salutare nessuno e di essere abbastanza scortese con tutti. Massimiliano, però, ha smentito queste accuse ribadendo di essere semplicemente un ragazzo riservato. Il non interagire molto con gli ex compagni d’avventura non vuol dire affatto il non salutarli e l’essere maleducato. Ad ogni modo, l’attore non ha potuto negare il fatto di non essere riuscito a legare in modo importante con gli ex compagni d’avventura.

I party post GF Vip e Gabriel Garko

Tra di loro, ad esempio, Morra nutre un certo astio per Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il motivo risiede negli sfottò di cui si sono resi protagonisti entrambi nei mesi precedenti. Per contro, invece, si trova abbastanza bene con Selvaggia, Myriam, Fulvio e Mario. Malgrado questo, però, Massimiliano Morra ha chiarito di non avere molto interesse a trascorrere tempo con loro dopo la fine delle puntate del GF Vip.

Nel dettaglio, il protagonista ha svelato che gli ex gieffini, dopo le dirette, fanno una sorta di party nell’albergo. Questa notizia ha sollevato un po’ di sgomento tra gli utenti a causa delle norme anti-covid che imperversano in Italia. Infine, tra i suoi interventi, ce n’è stato anche uno su Gabriel Garko. Nel dettaglio, Morra ha detto di non aver avuto più contatti con lui una volta uscito dalla casa.