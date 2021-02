Il Paradiso delle signore trama 8 febbraio: Clelia e Luciano lasciano Milano, arriva Anna

La puntata di lunedì 8 febbraio 2021 del Paradiso delle signore sarà incentrata su di una partenza e un arrivo. A lasciare Milano, dopo tutto quello che è accaduto, saranno Clelia e Luciano, i due non saranno più disposti a tollerare la situazione venutasi a creare.

In merito alla new entry, invece, vedremo che nella soap opera farà capolino una nuova protagonista, Anna, la cugina di Gabriella. La fanciulla giungerà in città per stare vicino alla ragazza in vista dell’imminente matrimonio con Cosimo. Tra Vittorio e Beatrice, invece, accadrà qualcosa di decisivo.

Partenze e arrivi al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio dell’8 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Clelia e Luciano lasceranno insieme Milano. I due protagonisti decideranno di abbandonare la loro vita al grande magazzino in seguito allo scandalo che li ha travolti. Silvia sarà devastata per questa notizia e ci penserà zia Ernesta a tirarle un po’ su il morale. Allo shopping center, dunque, bisognerà trovare al più presto una sostituta della capo-commessa e questo incarico verrà temporaneamente assegnato a Dora.

Intanto, però, a fronte di una partenza ci sarà anche un nuovo arrivo. A Milano, infatti, giungerà una ragazza di nome Anna. Quest’ultima si rivelerà essere la cugina di Gabriella. La fanciulla ha deciso di venire in città per poter aiutare la sua parente ad organizzare il matrimonio con Cosimo. Il grande giorno, infatti, sarà sempre più vicino, ma i dubbi della stilista diventeranno sempre più grandi.

Trama 8 febbraio: momento decisivo per Vittorio e Beatrice

Il clima particolare esistente tra Gabriella e Salvatore verrà percepito anche dalla nuova arrivata. Anna, infatti, capirà subito che tra sua cugina e l’ex fidanzato c’è ancora qualcosa in sospeso di molto importante. Il giovane Amato, dal canto suo, sarà sempre più deciso a riconquistare il cuore della donna che ama e tale situazione comincerà a diventare palese. Al Paradiso delle signore, nel frattempo, nella puntata dell’8 febbraio si cominceranno a registrare le prime storie raccontate dagli innamorati sulla panchina dell’amore.

Vittorio avrà la brillante idea di chiedere a Beatrice di assistere con lui ai racconti dei vari innamorati che si cimenteranno in questo progetto. Ad un certo punto, però, mentre alcuni ragazzi racconteranno del loro amore, tra i due protagonisti calerà il gelo. Entrambi si renderanno conto di provare qualcosa di reciproco e cominceranno a fare davvero fatica a nasconderlo.