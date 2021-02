Uomini e Donne, registrazione 3 febbraio: Maria De Filippi tende una trappola a Maurizio

La registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne è stata molto movimentata. In tale occasione, Maria De Filippi si è mostrata piuttosto infastidita dal nuovo corteggiatore di Gemma, ovvero, Maurizio, al punto da tendergli una “trappola”.

Per Riccardo e Roberta, invece, ci saranno delle novità. I due non si sono visti, ma si sono sentiti molto per tutti questi giorni. Al trono classico, invece, si è parlato dei due nuovi tronisti, i quali si sono cimentati nelle prime conoscenze.

La trappola di Maria a Uomini e Donne

Nel corso della registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne si è molto parlato, come sempre, di Gemma. La dama sta conoscendo un altro Maurizio che, tuttavia, è sembrato più interessato alle dinamiche dello studio piuttosto che alla Galgani. Il cavaliere sta frequentando anche Maria, dalla quale è apparso leggermente più attratto. Dopo un lungo dibattito, la conduttrice ha chiesto alla torinese e al cavaliere di lasciare momentaneamente lo studio per chiarirsi. Al loro ritorno, poi, la De Filippi ha fatto mettere le sedie della scelta ed ha chiesto al nuovo arrivato di scegliere tra Gemma e Maria.

Lui, però, non ne ha voluto sapere e questo ha irritato la padrona di casa. Quest’ultima, quindi, ha teso una trappola al protagonista. Durante un ballo, ha fatto vestire in modo sensuale le due dame ed ha chiesto loro di provocare Maurizio dietro le quinte. Da tale prova si è evinto chiaramente che l’uomo, in realtà, non sia attratto da nessuna delle due. Al termine del siparietto, infatti, Maurizio non ha voluto scegliere nessuna delle due e chiede di poter proseguire.

Rivelazioni nella registrazione del 3 febbraio

Riccardo e Roberta, invece, hanno cominciato altre conoscenze all’interno del parterre. Tra i due, però, è stata visibile una forte intesa, al punto che durante la registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne si è parlato addirittura di un possibile innamoramento. Per il momento, però, Guarnieri ha detto di non sentirsela di uscire dallo studio con lei. Giancarlo, invece, sta frequentando Angela e Alessandra e specie con quest’ultima ci sono stati degli accesi diverbi.

Al trono classico, invece, Sophie, Giorgio e Matteo erano presenti, ma non si è parlato di loro. L’attenzione è stata dirottata sui nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo. Tra le 14 ragazze scese per loro, entrambi i protagonisti hanno detto di essere rimasti colpiti da tre persone in particolare: Altea, Costanza e Vanessa.