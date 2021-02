Elettra Lamborghini attaccata dall’ex di Tommaso Zorzi: “Mi ha fatto una cosa infamante, non è più mia amica”

L’iniziativa di Elettra Lamborghini contro Iconize

Qualche mese fa Soleil Sorge ha smascherato Iconize sul fatto di essere stato piacchiato per strada a Milano perché omosessuale. Dopo quella confessione, che ovviamente lui inizialmente ha smentito, il videomaker è stato costretto a chiudere il suo profilo Instagram perché stava perdendo un folto numero di follower.

In quell’occasione Mediaset decise di censurare il volto dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Ma ora è stato il turno di Discovery Italia. In un appuntamento del reality show di Elettra Lamborghini, è stato trasmesso una breve clip in cui la ricca ereditiera è insieme all’influencer in questione, ma il suo viso è stato pixellato, per tanto reso irriconoscibile.

La rabbia del videomaker

Come era prevedibile, Iconize non l’ha presa affatto bene l’iniziativa di Elettra Lamborghini e mercoledì sera è sbottato sul suo profilo Instagram, che ha riaperto dopo alcune settimane di pausa. In pratica, il video maker ha accusato l’ex amica di avergli fatto una vera e propria infamata.

“Io a questa cosa non sarei proprio voluto arrivare. Ho provato fino all’ultimo a comunicare con lei in privato. L’ho fatto senza fare uscire articoli, insulti e infamate perché è una cosa che odio. Volevo parlare direttamente, ma niente. Odio incita altro odio, io sono per fare le cose in maniera amichevole, ma ci ho provato per mesi e non ci sono riuscito. Non posso più chiamarla migliore amica, che è quella che ti sta vicino quando sbagli”, ha detto l’ex di Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo ha detto anche che Elettra Lamborghini è l’esatto opposto. Per lui gli amici stanno sempre al tuo fianco, quindi lui potrebbe accettare o condividere un errore, ma tra questo ed arrivare a fare una cosa così brutta nei suoi confronti, c’è di mezzo l’oceano.

Iconize si scaglia contro Elettra Lamborghini

Ma lo sfogo di Iconize nei confronti di Elettra Lamborghini non è terminato qui. Il video maker ha detto anche lui la trova una grande infamata. Lui ha pensato anche che ha fatto tutto questo per marketing, quindi sono andati a recuperare un TikTok per sbatterci sopra un pixel.

“Fatto per far vedere guardatelo con la faccia oscurata. Piuttosto non mettermi proprio che è meglio. È una cosa infamante, sembra fatto apposta per parlare ancora di più. Se mi chiede scusa però accetterò le scuse”, ha concluso l’ex di Zorzi.