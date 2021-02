Oroscopo 5 febbraio 2021: Vergine più cauti, Pesci generosi

L’Oroscopo del 5 febbraio 2021 esorta i nati sotto il segno della Vergine ad essere un po’ più cauti nei rapporti con gli altri. I Pesci, invece, sono estremamente generosi, mentre i Bilancia si troveranno di fronte un bivio.

Previsioni 5 febbraio 2021 da Ariete a Vergine

Ariete. Questo non è il momento di arrendersi o di rallentare. Se state lavorando ad un nuovo progetto, presto ci saranno dei risvolti interessanti. In amore, invece, siete desiderosi di vivervi una storia travolgente e questo potrebbe portarvi a bruciare un po’ le tappe.

Toro. I nati sotto questo segno si trovano in un transito particolarmente difficoltoso. Sia in campo sentimentale sia familiare potrebbero insorgere delle scoccianti discussioni. Dal punto di vista professionale, invece, potreste essere un po’ troppo rigidi verso situazioni o persone.

Gemelli. Momento molto favorevole per le coppie appena nate. Quelle stabili, invece, potrebbero subire qualche piccola scossa. In campo professionale, l’Oroscopo del 5 febbraio 2021 vi esorta ad andare avanti e a non arrendervi al primo intoppo. I prossimi mesi saranno significativi.

Cancro. Giornata di ripresa dal punto di vista sentimentale. Coloro i quali hanno avuto delle discussioni nelle settimane precedenti, a partire da oggi potranno risolvere le questioni in sospeso. Sul lavoro, invece, ci sono delle situazioni un po’ scoccianti da gestire. Attenti alle spese.

Leone. Se questo è il mese del successo nel lavoro, lo è un po’ meno dal punto di vista sentimentale. Le storie nate in questo particolare periodo dell’anno rischiano di non arrivare a fine mese. Cercate di scegliere con attenzione le persone di cui circondarvi.

Vergine. Avete una grande voglia di vivere una relazione che sia in grado di donarvi tante emozioni, allo stesso tempo, però, dovete prestare attenzione a non scambiare fischi per fiaschi. Siete un po’ suscettibili e inclini a fidarvi troppo delle persone che vi circondano. Specie nel lavoro, questa non è la strategia giusta da utilizzare.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno si troveranno dinanzi un bivio, solo le persone più audaci e spregiudicate riusciranno a percorrere la strada del successo. Siate un po’ più aperti e rimuovete i paraocchi. In campo lavorativo, invece, dovete lasciarvi il passato alle spalle, perché ora è il momento di guardare avanti.

Scorpione. Questa è una giornata da prendere con le pinze in quanto siete facilmente irritabili e impressionabili. Cercate di non dare troppo peso al giudizio altrui e lasciatevi guidare dal vostro cuore nelle scelte da prendere in questo periodo. Alto il rischio di litigare, questo perché credete che in tale modo vi potrete liberare da un malessere interiore.

Sagittario. L’Oroscopo del 5 febbraio 2021 vi esorta a mantenere la calma e a evitare di cimentarvi in troppe cose contemporaneamente. Non siete al top della vostra forma fisica, pertanto, sarebbe opportuno svolgere una mansione per volta, specie in campo professionale. In amore, invece, c’è una grande voglia di amare e essere amati.

Capricorno. Questo fine settimana si chiuderà un po’ sottotono, ma a partire dalla prossima settimana ci saranno delle splendide novità. Per i single ci sono ottime opportunità all’orizzonte. Non perdete la speranza e, soprattutto, non smettete mai di inseguire i vostri sogni.

Acquario. Periodo molto positivo per i nati sotto questo segno. A partire da oggi si aprirà una fase della vostra vita molto interessante. In campo professionale potrebbero arrivare delle gratifiche e anche l’aspetto economico ne gioverà. In amore, invece, sarete propensi ad instaurare nuove relazioni.

Pesci. In questo periodo vi sentite profondamente generosi. Siete propensi ad aiutare le persone che vi circondano e che potrebbero avere bisogno del vostro aiuto. Il tutto sarà fatto in modo completamente disinteressato. Cercate di tenere gli occhi ben aperti, perché essere troppo buoni non è sempre positivo.