GF Vip, Pierpaolo Pretelli insicuro sul rapporto con Giulia Salemi: “Non ti piaccio fisicamente”

Pierpaolo Pretelli insicuro del suo rapporto con la Salemi

A quanto pare Pierpaolo Pretelli sta attraversando un periodo poco roseo visto che si sente insicuro sul rapporto con Giulia Salemi. L’inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 è certo di non piacere fisicamente all’influencer italo-persiana, dato che nella classifica fatta da Giacomo Urtis, lei l’ha posizionato solo nel gradino più basso del podio.

Rendendosi conto che qualcosa stava tormentando l’ex Velino di Striscia la Notizia, la figlia di Fariba ha chiesto un chiarimento ammettendo di trovarlo perfetto sia fisicamente che con persona. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

L’ex Velino ha paura di no n piacere fisicamente a Giulia

Nell’ultimo periodo Pierpaolo Pretelli ha iniziato ad ipotizzare che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi non lo avrebbe guardato dal momento che nella sua classifica stilata dal chirurgo dei vip, lei ha preferito premiare Andrea Zenga e Andrea Zelletta. L’influencer italo-persiana, qualche ora prima aveva notato il malumore del 30enne lucano, infatti lo stesso era scappato dal suo interrogatorio.

Per questo motivo la ragazza è tornata a parlare dell’argomento col suo fidanzato che lei non ha potuto esprimersi liberamente in quella circostanza per non dare adito alle chiacchiere sul suo conto. Infatti, in quel periodo la ragazza era stata additata come una sfascia coppie dai fan della soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci.

La replica di Giulia Salemi

Avvicinandosi al suo amato Pierpaolo Pretelli, la bella Giulia Salemi gli ha detto: “Ti guardo con occhi che brillano, ammaliata, innamorata… È ovvio che sia un mix di estetica e carattere. Già dal primo giorno ho iniziato a farti sguardi maliziosi, mi sono innamorata adesso perché è stata una cosa graduale, ma in tempi non sospetti avevo fatto una battuta e anche Enock aveva capito tutto”.

Nonostante queste rassicurazioni, il 30enne lucano è certo che la modella si sia avvicinata a lui senza provare attrazione. E per questo motivo ha paura che il loro rapporto non sarà solido una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip 5. Lei lo ha tranquillizzato e alla fine l’ex Velino ha asserito: “Chissà quando avrò bisogno di un piace estetico, io non potrò dartelo. Con me non puoi recuperare queste certezze”.