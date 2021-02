Elisabetta Gregoraci profilo Instagram hackerato da Le Iene: frasi ambigue contro i gieffini FOTO)

In queste ore sta scoppiando il caos sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci. Dall’account della donna, infatti, stanno cominciando a diffondersi delle IG Stories davvero imbarazzanti contro tutti gli ex coinquilini del GF Vip.

La showgirl ne avrebbe dette di ogni verso tutti. Nel pentolone sono stati tirati in ballo Francesco Oppini, Enock, Pierpaolo, Giulia e chi più ne ha più ne metta. Ma cosa sarà accaduto davvero al profilo della protagonista? Il suo account è stato hackerato da Le Iene.

Le frasi assurde sul profilo di Elisabetta

Il profilo Instagram di Elisabetta Gregorac è stato hackerato da Le Iene. La donna, infatti, ha improvvisamente cominciato a pubblicare una serie di contenuti assai bizzarri contro gli ex gieffini. Il primo post ambiguo è un commento in cui la dama avrebbe detto di levare tutti i paletti per cominciare a sparare a zero verso tutti. Il primo a finire nel suo mirino è stato Francesco Oppini, accusato di esserle amico solo per venderle le auto. Successivamente, poi, è stato tirato in ballo Enock.

Nello specifico, la showgirl avrebbe esortato il fratello di Balotelli a smettere di scriverle, altrimenti avrebbe confessato pubblicamente tutto ciò che lui le dice in privato. Matilde Brandi, invece, che è un’amica molto stretta dell’ex di Briatore, è stata definita una persona falsa. Su Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini, invece, si sarebbe limitata a dire che Dio prima li fa e dopo li accoppia.

Svelato l’arcano sul profilo hackerato della Gregoraci

In seguito, poi, non poteva non essere tirato in ballo anche Pierpaolo Pretelli. Su di lui, la donna avrebbe detto di non avere nessuna intenzione di trascorrere la cena con lui dopo il GF Vip. Considerando l’ambiguità di tutti questi contenuti pubblicati sul profilo Insatgram di Elisabetta Gregoraci, in molti hanno cominciato a sospettare che l’account fosse stato hackerato. L’utente che si è reso protagonista di questa violazione, allora, ha cominciato a replicare dicendo che dietro tali dichiarazioni non si cela nessun hacker.

La showgirl avrebbe semplicemente trovato il coraggio di dire tutto quello che pensa. Al giorno d’oggi, infatti, si dovrebbe cercare di essere un po’ più sinceri. Dopo svariate domande e la replica stizzita di Sonia Lorenzini alle accuse fatte contro di lei, è arrivata la verità. A quanto pare sono state Le Iene ad hackerare il profilo della showgirl per farle uno scherzo.