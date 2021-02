Elisabetta Gregoraci sbotta contro Enock, Matilde, Pierpaolo e Oppini: “Basta, non scrivermi più o pubblico tutto” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci contro ex gieffini

Nei suoi mesi di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di essere una donna che non ama parlare della sua vita privata e che prima perdere la pazienza ci riflette molto . Fino a qualche ora fa l’ex moglie di Flavio Briatore non ha mai avuto un atteggiamento polemico, mostrandosi fin troppo trattenuta.

Ma nel pomeriggio di giovedì è accaduto qualcosa che ha scatenato una serie di polemiche sui social network. Nello specifico, sull’account Instagram della madre di Nathan Falco sono state condivise delle Stories contro quelli che sono i gieffini ai quali si è legata di più in questi ultimi quattro mesi.

La soubrette calabrese botta sui social

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci ha lanciato una frecciatina velenosa indirizzata a Francesco Oppini, con cui fa spesso delle live sul social. “Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti e da oggi parlo io. Indovina chi è quel finto amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine“, ha tuonato la soubrette calabrese. Mentre la seconda shade è per Matilde Brandi, infatti sopra ad una loro foto insieme si legge la seguente didascalia: “Un’altra amicizia falsa“.

Subito dopo è giunto il turno di Enock, il fratello di Mario Balotelli: “Smetti di scrivermi. Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi“. Infine l’ultima frecciata è riservata al suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli: “Dietro di me l’immensità di quello che mi interessa della cena con Pier“. (Continua dopo il post)

Il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci è stato hackerato?

Molti sostenitori di Elisabetta Gregoraci hanno pensato che il suo profilo Instagram sia stato hackerato da qualcuno. Dopo ver visto dei commenti sui social, la diretta interessata in merito a questa ipotesi ha condiviso altre Stories: “Vi leggo e vedo che dite tutti mi abbiano hackerata. Nel 2021 se uno dice quello che pensa dev’essere per forza stato hackerato? Passate tutto il giorno a farvi gli affari degli altri e poi vi scandalizzate se uno dice la verità? Non vi capisco“.

Ma davvero l’ex moglie di Flavio Briatore è sbottata contro coloro fino ad oggi sono stati suoi amici? In tanti sospettano che dietro a tutto questo ci sia lo zampino de Le Iene Show per fare uno scherzo agli ex gieffini.