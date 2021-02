Sofia Calesso di Temptation Island contro Alessia Marcuzzi: “Difficilmente mi zittiscono e neanche lei ci è riuscita” (FOTO)

Le pesanti accuse di Sofia Calesso

Niente da fare, Sofia Calesso continua ad avere il dente avvelenato contro la conduttrice di Temptation Island ed un’ex partecipante. Da giorni c’è un acceso botta e risposta fra Sofia Calesso ed Alessia Marcuzzi. Secondo la giovane la conduttrice romana è di aver raccomandato Carlotta Dell’Isola alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti non ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”, ha tuonato la ragazza nel corso di una recente intervista per PiùDonna.

La replica di Alessia Marcuzzi

Ma lo sfogo di Sofia Calesso contro Alessia Marcuzzi e Carlotta Dell’Isola non è terminato qui. Attraverso un’intervista al portale SuperGuidaTv, l’ex di Temptation Island ha detto: “Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome a noi che abbiamo partecipato a Temptation Island ci hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità mi sono chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità”. Poi la ragazza ha asserito di non essere una persona ipocrita. Lei ha partecipato al programma di Maria De Filippi ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderebbe in considerazione.

Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla. A tali accuse, la Pinella ha replicato in questo modo: “Io che raccomando Carlotta? Ma la follia! Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al Grande Fratello Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?”.

Sofia Calesso su IG: “Nessuno mi zittisce”

Dopo giorni è arrivata la contro replica di Sofia Calesso che ovviamente non è rimasta a guardare. Attraverso il suo account Instagram, l’ex partecipante di Temptation Island ha detto che difficilmente qualcuno la zittisce e neanche Alessia Marcuzzi ci è riuscita.

“Io sostengo sempre quello che ho detto. Evidentemente si è sentita di rispondermi e sono contenta. Magari non si erano conosciute da prima però che sicuramente poi c’è stata una grande raccomandazione ed è andata ad investire con il suo ex marito Facchinetti, mettendola nella sua agenzia e poi tutto il resto io lo penso e lo sostengo”, ha concluso la giovane.