Uomini e Donne, anticipazioni del 5 febbraio: dama e cavaliere in intimità, Davide e Beatrice piangono

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

E’ giunta al termine la settimana di programmazione di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico, sempre più numeroso, assisterà ad un nuovo appuntamento del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Più tardi parlerà del Trono classico, ovvero del tronista Davide Donadei e delle sue corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, ma anche del parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Claudio e Sabina in intimità

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, rivelano che ci sarà un clamoroso ritorno, ovvero Pamela Berretta. Poi sarà il turno di Claudio e Sabina che al centro dello studio confesseranno di essere stati insieme intimamente. Mentre la dama si sente trasportata dai sentimenti, il cavaliere in trasmissione dirà che non gli è scattato nulla di più dell’attrazione fisica.

A quel punto Gianni Sperti e Tina Cipollari non si capaciteranno di come lei voglia rimanere ancora lì seduta con lui dopo che le è stato detto ciò. Di conseguenza la donna insisterà dicendo che vuole continuare a conoscerlo per vedere se la situazione con il passare del tempo potrà evolversi.

Trono classico: Davide e Beatrice piangono in studio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che sarà il turno di Davide che annuncerà che alla prossima registrazione farà la sua scelta, mandando. Quindi la De Filippi farà vedere la giornata del tronista con la Rabbi. Poi la corteggiatrice lo ha portato al suo paese e glielo ha fatto visitare. E proprio in quel posto si sono baciati sulla mascherina.

Successivamente gli ha regalato un album con tutte le loro foto. Infine i due erano sulla terrazza della loro prima esterna e la Rabbi gli ha fatto trovare uno striscione con su scritto: “Permettimi di amarti”. Immediatamente dopo gli ha fatto una dedica d’amore molto forte e il Donadei si è emozionato e ha pianto. Nel frattempo Beatrice in studio piangerà per tutto il tempo convinta di non essere lei la scelta. Effettivamente poi sarà così.