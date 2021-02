Carlotta Dell’Isola spara a zero su Andrea Zenga: “Predica bene e razzola male, finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è, noioso” (FOTO)

Carlotta Dell’Isola e la sua esperienza al GF Vip 5

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip che sta per giungere alla conclusione, sa perfettamente che Carlotta Dell’Isola è stata l’ultima eliminata dalla casa di Cinecittà nella puntata di lunedì scorso. Prima della sua uscirà però, la ragazza ha ricevuto un’inattesa sorpresa. Lo storica fidanzato Nello Sorrentino si è fatto trovare fuori dal loft più spiato d’Italia per darle l’anello e dirle se aveva intenzione di sposarlo.

Ovviamente la diretta interessata, tra le lacrime e l’emozione, gli ha detto di si. Ma la partecipazione dell’ex concorrente di Temptation Island non è stata delle più memorabili. Inafatti, dopo quello visto nel reality show delle tentazioni in onda in estate, il pubblico è rimasto molto deluso di lei. La giovane non ha creato nessuna dinamica o altri spunti che avrebbero potuto interessare la trasmissione di Alfonso Signorini e i telespettatori.

L’ex gieffina tuona contro Andrea Zenga

Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, ora Carlotta Dell’Isola si è riappropriata del suo profilo Instagram quindi ha deciso di interagire nuovamente con tutti coloro che la seguono sul social network. Rispondendo alle loro domande con l’apposita funzione, la ragazza ha fatto qualche dura critica ad un suo ex coinquilino del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Andrea Zenga, il figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter.

Il ragazzo che ultimamente è stato al centro dell’attenzione è stato attaccato aspramente dalla Dell’Isola su IG. L’ex gieffina ha infatti risposto ad un quesito in cui si chiedeva di esprimere un pensiero sul fratello di Nicolò. “Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è. Noioso”, ha commentato Carlotta. (Continua dopo il post)

CARLOTTA MA CON QUALE BARBARO CORAGGIO #gfvip pic.twitter.com/PJjeExeQ3A — Trash Italiano (@trash_italiano) February 4, 2021

La reazione del popolo del web

Dopo essere stata bersagliata da polemiche da parte del popolo del web, Carlotta Dell’Isola ha deciso di eliminare la Storia su Instagram, ma ormai il danno era stato fatto. Con molta probabilità il gieffino Andrea Zenga avrà modo di replicare all’ex partecipante di Temptation Island.

Gli internauti però, non riescono a darsi pace perché la ragazza ha dato del noioso al figlio di Walter Zenga quando lei all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si è vista poco e niente.