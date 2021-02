Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi: “La conduttrice Ponzio Pilato, scena diseducativa e sbagliata” (VIDEO)

Maria De Filippi e Uomini e Donne nelle bufera

Quello che è accaduto qualche giorno fa a Uomini e Donne ha scomodato anche Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista infatti, ha avuto modo di parlare della forte discussione avvenuta all’interno del dating show di Maria De Filippi. Quest’ultima e la trasmissione di Canale 5 è stata sommersa da una valanga di critiche per aver trasmesso una scena, a detta di tanti, indecente.

Tutto è partito quando un cavaliere del Trono over, Giancarlo Cellucci, ha detto davanti al parterre di essere in possesso di alcuni filmati intimi dalla dama che stava corteggiando, Aurora Tropea. Tra i due la conoscenza si è interrotta perché lui non era presa come la donna e, tra un’accusa e l’altra, l’uomo avrebbe parlato di queste clip.

Polemiche su Aurora e Giancarlo

Tra i due la conoscenza non sarebbe andata a buon fine e, tra un’accusa e l’altra, l’uomo avrebbe parlato di questi video. Aurora Tropea è rimasta sconvolta, tanto da scappare in lacrime dallo studio di Uomini e Donne, ma prima ha respinto al mittente tutte le accuse che le ha rivolto il cavaliere ed ha chiesto di mostrare le prove, per far vedere a tutti di essere in buona fede.

A wual punto Giancarlo è andato dietro le quinte alla ricerca dei filmati, con Tina Cipollari che ha lo accompagnato in camerino a prendere il cellulare, successivamente ispezionato col collega Gianni Sperti. Stando al parere di molti infatti, si sarebbe verificata una violazione dell’intimità della dama, messa sotto accusa davanti a tutti il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli

Anche se la puntata fosse registrata settimane prima, tutta la scena non è stata censurata, anzi è andato in onda. Per questo motivo è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli per dire il suo punto di vista, condannando duramente ciò che è successo a Uomini e Donne.

“Il problema è normalizzare una situazione in cui un uomo ricorda ad una donna che possiede le prove video di una relazione sessuale, l’incitamento a mostrare tutto dai bulli al suo fianco. L’imbarazzo della donna che a quel punto deve discolparsi invitandolo a mostrare quel che ormai lui ha dichiarato di possedere, la conduttrice Ponzio Pilato. Una scena diseducativa e profondamente sbagliata, tanto più che suppongo il programma sia registrato e quindi si poteva decidere di non mostrare nulla. Mi dispiace ma non ci siamo. Questa volta Maria io esco”, ha asserito la blogger. Ecco il video in questione: