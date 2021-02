Francesco Oppini vuole Tommaso Zorzi come testimone di nozze: “A lui farò fare tutto e non solo…” (VIDEO)

Tommaso innamorato di Oppini

Qualche settimana fa, dopo essersi preso una mezza sbornia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi è tornato a parlare di Francesco Oppini, facendo delle confessioni sul suo amico speciale. Il rampollo meneghino ha parlato del rapporto con il figlio di Alba Parietti ed ha tirato in ballo il suo futuro matrimonio con la sua storica fidanzata Cristina.

“Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua“, aveva detto il 25enne mentre parlava con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e altri inquilini del loft più spiato d’Italia.

Francesco Oppini vuole Tommaso come testimone di nozze

E proprio del suo matrimonio giovedì Francesco Oppini, ospite in una nuova puntata di Casa Chi ha detto a Gabriele Parpiglia che vorrebbe Tommaso Zorzi come testimone. ”Delle nozze ne parliamo, ma non è la priorità. Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando“, ha asserito il venditore di automobili. C’è da vedere se il 25 milanese accetterà visto che in casa ha chiaramente detto di essersi innamorato di lui. Quindi questo ruolo non sarebbe il massimo. (Continua dopo il video)

VIDEO | Parpiglia chiede a Francesco se pensa a Tommaso come testimone a un suo ipotetico futuro matrimonio #tzvip pic.twitter.com/bZtThq2px4 — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 4, 2021

Fariba Therani ce l’avrebbe con Tommaso Zorzi

Nell’ospitata a Casa Chi di Gabriele Parpiglia, il figlio di Alba Parietti ha parlato anche di altro. Ad esempio, Francesco Oppini ha svelato che Fariba Therani ce l’ha con Tommaso Zorzi. “Cosa mi ha detto Fariba? Siamo arrivati in albergo alle 2:00/2.30 di notte e la mamma di Giulia è stata un po’ particolare. Diciamo che dopo un po’ mi dava la sensazione di una radio accesa che non si potesse in nessun modo interrompere. A tavola eravamo in 5, poi 4, poi 3 e poi siamo rimasti io e lei. Comunque è una donna molto simpatica, energia, bella, ma un po’ loquace. Se è vero che ce l’aveva con Tommaso Zorzi?”, ha detto l’ex gieffino.

Quest’ultimo ha raccontato che la donna commentava una uscita del 25enne fatta la sera precedente nei confronti della figlia Giulia. Faceva degli appunti, lei segnalava e parlava di un’amicizia stabile fuori. “Tommy dentro la casa mi ha detto invece che il rapporto con Giulia non era così saldo, quindi confermo quello che sta dicendo lui in questi giorni”, ha concluso la donna.