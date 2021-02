“Elisabetta Gregoraci mandava sms di passione mentre stava con Briatore”: il flirt col supervip. Parla un noto cantante

Testimonianza bomba su Elisabetta Gregoraci

Sono trascorsi quasi due mesi dalla sua uscita volontaria dalla casa del Grande Fratello Vip 5, tuttavia si continua a parlare moltissimo di Elisabetta Gregoraci. Ma non più per quello che ha fatto nella casa di Cinecittà. bensì per le sue vicende sentimentali. A cercare nel passato amoroso della soubrette calabrese, protagonista di una particolare amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, è stavolta il cantante Stefano Picchi.

Quest’ultimo, intervistato dal magazine di gossip Nuovo ha parlato del presunto flirt scoppiato tra l’ex gieffina e Stefano Bettarini. I due all’epoca partecipavano insieme a Buona Domenica condotta Paola Perego. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato il professionista.

La clamorosa rivelazione di Stefano Picchi

Intervistato dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, Stefano Picchi ha detto: “Lui era innamoratissimo di lei…”. Poi l’artista ha parlato anche di un gesto d’amore sello sportivo Stefano Bettarini che ultimamente è tornato a putare il dito contro il GF Vip ed Alfonso Signorini. Nel tentativo di conquistare definitivamente il cuore della 40enne calabrese, l’ex marito di Simona Ventura si sarebbe rivolto proprio al cantante. “Mi chiese di scrivere una canzone per la Gregoraci e mi mostrò i loro messaggi di passione”, ha rivelato l’uomo.

Di quel brano, ha spiegato l’artista al settimanale Nuovo, sarebbero rimaste solamente tre copie: una in mano di Elisabetta Gregoraci, una a Bettarini e una all’autore. “Parlava di questo amore difficile e impossibile, visto che c’era già Flavio Briatore nel parterre delle scelte di cuore della Gregoraci”, ha asserito Picchi.

Il sogno spezzato di Stefano Bettarini

Ma a mettere fine ai sogni romantici di Stefano Bettarini sarebbe stata la scelta di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di convolare a nozze, coronando così ufficialmente la loro relazione sentimentale. “Quel giorno mi ha telefonato dicendomi che era finita per sempre”, ha confessato Stefano Picchi al magazine di gossip diretto dal giornalista Riccardo Signoretti.

Nessuno dei protagonisti poteva immaginare, all’epoca, che a distanza di tanti anni quella vicenda di gossip sarebbe venuta fuori al Grande Fratello Vip 5. Una vicenda sentimentale che potrebbe far parlare ancora per qualche settimana. Dopo tali affermazioni arriverà la replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedee nei prossimi giorni.