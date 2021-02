Andrea Roncato contro Barbara D’Urso e il GF Vip, era una trappola: “La domanda su Stefania non era prevista”

Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Andrea Roncato ha sparato a zero contro Barbara D’Urso e il GF Vip. L’attore è tornato a parlare di quanto accaduto nel salotto di Live non è la D’Urso e del polverone sollevato a seguito delle sue dichiarazioni su Stefania Orlando.

In particolar modo, il protagonista ha accusato Lady Cologno di avergli teso una trappola in quanto gli avrebbe fatto una domanda assolutamente non prevista dagli accordi. Inoltre, anche la produzione del reality show si sarebbe divertita a montare ad hoc delle scene solo per creare il gossip.

Andrea Roncato e l’affondo a Barbara D’Urso

Andrea Roncato ha fatto nuove rivelazioni su Barbara D’Urso e il GF Vip. L’attore è partito dalla conduttrice Mediaset ed ha svelato un retroscena della sua intervista. Il protagonista ha ammesso di essere andato nella trasmissione domenicale per parlare del suo lavoro e della sua carriera. Domande sulla vita privata non erano affatto previste. Per tale ragione, nel momento in cui Lady Cologno gli ha chiesto di Stefania, lui è rimasto di sasso ed ha risposto in modo molto imbarazzato.

Da quella sua intervista, poi, è stato generato il caos. Tutta la sua famiglia è stata presa d’assalto dagli haters, i quali hanno pronunciato anche delle gravissime minacce di morte. Il maggiore rammarico dell’attore risiede nel fatto che nella vicenda è stata coinvolta anche sua moglie Nicole, che non c’entra assolutamente nulla. A contribuire a fomentare l’astio poi, secondo il punto di vista di Roncato, sarebbe stato anche il reality show di Canale 5.

Le accuse sul GF Vip e su Simone

Dopo essersi scagliato contro Barbara D’Urso, infatti, Andrea Roncato ha attaccato anche il GF Vip. Nello specifico, ha detto che la produzione ha montato solo le scene in cui lui ha accusato la sua ex di essere andata via di casa. Nelle clip mostrate alla Orlando, infatti, non era presente il momento in cui lui ha difeso la donna dicendo di essere stato un compagno di vita non proprio esemplare.

Nello sfogo, poi, ha tirato in ballo anche il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi. Su quest’ultimo, l’attore non è potuto essere clemente, sta di fatto che lo ha accusato di aver fomentato l’astio e il risentimento sul web con le sue dichiarazioni. Al momento, nessuna delle parti chiamate in causa da Andrea sono intervenute, non ci resta che attendere per capire se accadrà.