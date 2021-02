Carlotta Dell’Isola contro Zenga, partono censure e querele: “Ho ricevuto minacce di morte” (FOTO)

Se nella casa del GF Vip Carlotta Dell’Isola ha assunto un comportamento fin troppo taciturno, lo stesso non può dirsi di quando è uscita, dato che ha cominciato a sparare a zero contro Andrea Zenga. Le sue parole hanno molto indignato i fan del ragazzo, al punto da sollevare un grosso polverone.

La ragazza si è trovata immediatamente sommersa di insulti e minacce al punto che è dovuta correre ai ripari. Nelle recenti Instagram Stories, infatti, la protagonista ha affrontato la questione ed ha chiarito le sue prossime mosse.

Lo sfogo di Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola è finita al centro di una bufera dopo le dichiarazioni contro Andrea Zenga. La protagonista, nel rispondere ad alcune domande dei fan, ha sparato a zero contro l’ex coinquilino. Nello specifico, lo ha accusato di essere una persona estremamente falsa. Queste insinuazioni hanno indignato molti utenti del web che, infatti, hanno cominciato a contattare in privato l’ex gieffina per insultarla. Dopo essere stata inondata di messaggi molto brutti, Carlotta è stata costretta a censurarsi.

Nel dettaglio, la futura moglie di Nello ha rimosso il contenuto in questione ed ha chiarito alcune questioni. La Dell’Isola ha spiegato di essere andata d’accordo con tutti i concorrenti di questa edizione del GF Vip che ha conosciuto. L’unico con cui c’è stato qualche dissapore è stato Andrea. Per tale ragione, nel momento in cui un fan le ha fatto una domanda in merito, lei ha risposto d’istinto.

Il chiarimento su Zenga e le querele

Questo perché lei si reputa una persona estremamente sincera e schietta. Ad ogni modo, nel corso dei suoi video sfogo, Carlotta Dell’Isola ha voluto ribadire di voler bene a Zenga, per questo ci è rimasta male di alcune cose. Per tale ragione, tutte le persone che l’hanno insultata dovrebbero darsi una calmata perché la situazione è degenerata. La ragazza, infatti, ha confessato di aver ricevuto anche delle pesanti minacce di morte.

In virtù di questo, si è trovata costretta a ricorrere a vie legali per poter risolvere la questione nelle sedi opportune. Malgrado questo chiarimento, però, i dissensi non si stanno placando sul web. Molti ritengono che la protagonista non si sia comportata in modo sincero in casa, in quanto appare strano che solo una volta uscita dal gioco sta prendendo posizioni.