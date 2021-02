Il Paradiso delle signore, oggi 5 febbraio va in onda un doppio appuntamento: ecco i dettagli

I cambi di palinsesto in Rai, ormai, sono all’ordine del giorno. In queste ore, infatti, è appena sopraggiunta una notizia inerente Il Paradiso delle signore che riguarda la messa in onda del 5 febbraio.

Ieri, 4 febbraio, a causa di uno speciale del TG1 sulla situazione politica nel paese, il consueto appuntamento con la soap opera di Rai 1 è saltato inaspettatamente. I telespettatori, dunque, hanno cominciato a chiedersi quando sarebbe tornato in onda la serie. Ebbene, ecco tutti i dettagli.

Oggi 5 febbraio doppio appuntamento con Il Paradiso delle signore

Oggi, venerdì 5 febbraio, la Rai ha preparato un doppio appuntamento con Il Paradiso delle signore. Dato che ieri l’episodio numero 79 non è andato in onda, quest’oggi verrà recuperato e andrà in onda insieme a quello numero 80. Questa decisione è stata presa in queste ore per consentire alla soap opera di non generare uno slittamento della programmazione settimanale.

Pertanto, nella giornata odierna, sono previsti due appuntamenti. Il primo andrà in onda a partire dalle ore 14:00 e il secondo a partire dalle ore 14:45. Successivamente, poi, all’orario solitamente dedicato alla soap opera, andrà in onda un’altra edizione speciale del TG1, che si protrarrà fino alle 18:40, ora in cui comincerà il programma preserale L’Eredità. La Rai ha provveduto a dare questo annuncio ed ha immediatamente modificato il palinsesto della sua rete, ma non solo.

L’annuncio di Masotti e le altre modifiche al palinsesto

Alcuni attori della soap opera Il Paradiso delle signore sono stati svegliati dall’azienda per cui lavorano e sono stati esortati a registrare delle Instagram Stories nelle quali avrebbero dovuto annunciare la novità. L’attore Pietro Masotti, ad esempio, che nella fiction interpreta il ruolo di Marcello Barbieri, ha registrato dei video in cui ha annunciato a tutti i telespettatori di sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle 14:00 per assistere ai due episodi della soap opera. (Continua dopo la foto)

Questo cambiamento del palinsesto nel giorno del 5 febbraio, in favore del Paradiso delle signore, penalizza altre trasmissioni. Per consentire la messa in onda dei due appuntamenti della soap opera, infatti, l’azienda di Viale Mazzini ha apportato le seguenti modifiche:

Salta completamente l’appuntamento con il programma Oggi è un altro giorno, che di solito va in onda a partire dalle 14:00 alle 15:50; Salta l’appuntamento con La Vita in diretta, previsto dalle 17:05 alle 18:45.

A partire da lunedì 8 febbraio, invece, tutta la programmazione dovrebbe tornare alla normalità.