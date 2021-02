Oroscopo 6 febbraio 2021: lieve ripresa per Cancro, Capricorno impazienti

L’Oroscopo di sabato 6 febbraio 2021 denota una leggera ripresa per i Cancro. I Capricorno, invece, saranno impazienti, mentre Scorpione e Pesci devono riflettere su alcune decisioni da prendere.

Oroscopo 6 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. Questa è la giornata giusta per mettere un po’ in sesto la vostra vita e recuperare delle situazioni in sospeso. Se il 2020 è stato parecchio deludente per voi, adesso è giunta l’ora di metterci un bel punto. In campo lavorativo bisogna guardare avanti e in amore dovete essere più decisi.

Toro. La giornata odierna sarà leggermente più distesa rispetto alla precedente, ma dovete comunque prestare attenzione al modo con il quale vi relazionerete alle persone che vi circondano. Il flusso di Marte continuerà a tenervi in pugno, pertanto, non sarà affatto difficile generare un alterco con voi.

Gemelli. L’Oroscopo di sabato 6 febbraio vi esorta ad essere più cauti in amore. Cercate di essere un po’ più misteriosi, di aprirvi, ma allo stesso tempo di lasciare delle cose nell’ombra, questo vi renderà più interessanti. Nel lavoro, invece, è tutto sommato un momento di ripresa, ma il cammino è ancora lungo prima di raccogliere le soddisfazioni.

Cancro. I nati sotto questo segno dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di potersi rasserenare dal punto di vista sentimentale. Le ultime settimane non sono state affatto facili per voi, ma non vi abbattete, molto presto ci sarà una ripresa. Nel lavoro, invece, è bene non rimandare le questioni in sospeso.

Leone. Molti di voi sentono forte il bisogno di vivere relazioni passionali, ma allo stesso tempo poco impegnative. Se vi cimenterete in questo tipo di situazioni, però, prestate attenzione alla persona che vi troverete di fronte in quanto potreste generare delle forti delusioni.

Vergine. Il fine settimana si prospetta un po’ agitato per i nati sotto questo segno. Potrebbero sorgere delle incomprensioni dal punto di vista sentimentale, ma cercate di non abbattervi troppo. Sul lavoro, invece, c’è chi non sta giocando in modo propriamente corretto nei vostri confronti.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Voi siete tra i segni più abitudinari dello zodiaco, pertanto, potrebbe risultarvi molto difficile adattarvi alle novità. Cercate di lavorare su questo aspetto perché nella vita in generale, e particolarmente in questo periodo, la flessibilità è un fattore imprescindibile per non abbattersi.

Scorpione. L’Oroscopo del 6 febbraio 2021 vi esorta a mantenere la calma. In questo periodo state brancolando nel buio e non sapete in quale direzione andare. Onde evitare di commettere qualche errore, quindi, è opportuno fermarsi un attimo e prendervi il tempo che vi serve per schiarirvi le idee.

Sagittario. A partire da oggi la Luna sarà nel vostro segno per un po’. Questo vi esorterà a cercare sempre nuovi stimoli e a coltivare i rapporti con le altre persone. Il vostro comportamento, però, potrebbe essere soggetto a fraintendimenti, in quanto alcune persone potrebbero reputarvi un po’ troppo invadenti.

Capricorno. Siete particolarmente impazienti. In questo periodo sentite la voglia di concretizzare e portare a termine i vostri obiettivi. Specie dal punto di vista lavorativo potreste essere spinti a prendere decisioni affrettate per il semplice fatto di “andare in qualche direzione”.

Acquario. Loquaci e a tratti logorroici, questi sono gli aggettivi che contraddistingueranno la vostra giornata. Oggi siete desiderosi di parlare e di comunicare agli altri le vostre idee e i vostri punti di vista. In campo professionale, però, sarebbe consigliato non svelare a tutti le vostre strategie.

Pesci. I nati sotto questo segno si troveranno dinanzi un bivio. Questo è il momento di prendere delle decisioni sulla vostra vita, ma non lasciatevi prendere dal panico. Non è detto che dobbiate decidere tutto oggi. Prendetevi il vostro tempo in modo da non commettere scelleratezze.