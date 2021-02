GF Vip, Tommaso Zorzi fa una proposta particolare a Dayane Mello: “Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone” (VIDEO)

Il lutto di Dayane Mello

In settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è giunta una notizia che ha letteralmente sconvolto tutti gli inquilini, ma in particolare Dayane Mello. Infatti a quest’ultima è stata comunicata la morte di Lucas, il fratello di 27 anni che è mancato in seguito ad un incidente stradale in Brasile.

In un primo momento la modella è uscita dalla casa più spiata d’Italia, ma dopo qualche ora ha deciso di rientrare perché vuole rimanere lì dentro coi ragazzi, che ormai considera come una seconda famiglia. E proprio quest’ultimi si sono stretti attorno a lei per tentare di consolarla e non lasciarla mai da sola. In particolare la sua amica speciale Rosalinda Cannavò e il rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

La proposta di Tommaso Zorzi

E proprio Tommaso Zorzi, nel corso di una conversazione con Dayane Mello, ha voluto farle una proposta una volta che la quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà finita. In poche parole, l’influencer milanese le ha proposto di ospitare per una settimana o anche di più a casa sua la modella brasiliana affinché lei, una volta uscita dall’appartamento più spiato d’Italia, non rimanga da sola.

Ricordiamo che la ragazza ha tutti i parenti in Brasile e anche vorrebbe raggiungerli ora deve fare obbligatoriamente almeno undici giorni di quarantena per via della pandemia in corso. (Continua dopo il video)

“Non ho più voglia di andare via”

“Ma ci vedremo. Se vuoi stare da me a Milano puoi stare. Dormiamo insieme nel lettone, c’è Cecilia che ti balla la salsa. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina”

“Volentieri, Tommy. Grazie”

❤️#gfvip #tzvip #rosmello pic.twitter.com/9VhwYrzzon — posso dirtelo? (@edoruta) February 4, 2021

La risposta di Dayane e la contro proposta al rampollo milanese

Vedendola sconsolata e addolorata per la morte prematura del fratello Lucas, il rampollo Tommaso Zorzi si è avvicinato a Dayane Mello facendole questa proposta: “Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui”.

A quel punto la diretta interessata, commossa per la gentilezza dell’influencer, ha accettato, chiedendo se potesse aggregarsi a loro anche Rosalinda Cannavò, sua amica speciale. Ovviamente il 25enne non si è tirato indietro dicendo alla donna di essere ben contento di stare tutti assieme.