Isola dei Famosi 2021, rinviata la data di partenza del reality show: ecco il motivo

Rinviata l’Isola dei Famosi

Da settimane la macchina organizzativa Mediaset e la casa di produzione Magnolia stanno lavorando a pieno per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la 15esima. Ma il reality show non è ancora iniziato e già subisce un cambio di programmazione nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione.

Stando a quanto riportato dal sempre informato TVBlog, il primo appuntamento stagionale del programma di Ilary Blasi, previsto per i primi giorni di marzo, a cavallo della fine del Grande Fratello Vip 5, andrà in onda il prossimo 11 marzo. Per quale motivo i vertici dell’azienda avrebbero preso tale decisione? Sempre stando a quanto scritto dal medesimo portale web, sotto a tale iniziativa ci sarebbe un ragionamento legato agli ascolti. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Il motivo del rinvio

Stando ai palinsesti primaverili 2021, la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi si ritroverebbe a competere, nei primi di marzo, con l’inossidabile Il Commissario Montalbano, una delle fiction della prima rete Rai più amate dal pubblico e che ogni episodio raccoglie milioni di telespettatori. Come tutti sappiamo, e come il sito internet TVBlog ha specificato, i primi appuntamenti di qualsiasi trasmissione televisiva sono molto importanti sia per il pubblico, ma soprattutto per chi lo produce.

“Perché gettano le basi dell’interesse del pubblico rispetto alla prosecuzione della trasmissione nel suo cammino attraverso il palinsesto televisivo. Un occhio alla concorrenza diventa quindi obbligatorio. Perché un conto è andare in onda contro un determinato programma sulla rete concorrente. Cosa parecchio diversa è andare in onda con un blockbuster diffuso dall’altro canale televisivo”, si legge sul portale.

Conduttrice, opinionisti, inviata e concorrenti

Di conseguenza, la sua prima settimana di debutto, l’Isola dei Famosi 221 dovrebbe essere trasmessa con un solo appuntamento, per poi tornare alla doppia puntata settimanale (lunedì e giovedì) a partire dalla settimana successiva. In quel caso, però, si scontrerà con l’episodio finale della sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti. Come accennato prima, quest’anno alla guida del reality show di Canale 5 non ci sarà Alessia Marcuzzi, bensì la collega Ilary Blasi.

Insieme a lei in studio, nella veste di opinionisti, Iva Zanicchi e, con molta probabilità, Tommaso Zorzi uscito da una settimana della casa del Grande Fratello Vip 5. Mentre Elenoire Casalegno, dovrebbe essere la nuova inviata in Honduras. Invece, per quanto riguarda i concorrenti uffiaciali, ad oggi sono: Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul Cascoigne.