Mediaset diffida ex concorrente del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lo querela

Mediaset avrebbe diffidato Stefano Bettarini

Arrivano delle notizie poco positive per Stefano Bettarini, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, l’ex calciatore della Sampdoria e della Nazionale di calcio sarebbe stato diffidato da Mediaset.

Ma non è finita qui. Oltre alla diffida del Biscione sarebbe seguita una querela da parte del conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini. Sembra anche che coinvolgerà altri due personaggi forse legati al GF.

Signorini avrebbe querelato l’ex gieffino

Sul sito diretto da Roberto D’Agostino, fra le informazioni a riguardo si legge anche: “Doge Flash, Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al ‘Grande Fratello Vip’, dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altre due personaggi di seconda fila. Chi? Ahm saperlo…”.

Dunque, come ha riportato da Dagospia, nell’azienda del Biscione e al conduttore del GF Vip 5 non sarebbero per niente piaciuti i tantissimi attacchi che avrebbero ricevuto dall’ex marito di Simona Ventura. L’ultimo, di fatto, risalirebbe a qualche giorno fa, dopo l’appuntamento di lunedì scorso in occasione del verdetto dato alla giornalista Alda D’Eusanio.

La rabbia di Stefano Bettarini su Signorini e il GF Vip 5

In quell’occasione Stefano Bettarini avrebbe rimproverato al Grande Fratello Vip 5 ed Alfonso Signorini di aver fatto una disparità tra lui ed Alda d’Eusanio. La giornalista 70enne ad un solo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà aveva pronunciato un termine razzista. A causa dell’uso che si era fatto di questa parola, qualche mese prima Fausto Leali, era stato squalificato dal reality show senza la possibilità di essere salvato dal televoto.

Stessa cosa era successa per lui Stefano Bettarini e Denis Dosio che avevano bestemmiato. E questo lo sportivo non l’ha digerito. Per questo motivo l’uomo ha condiviso su Instagram una polemica nei confronti del diretto re del magazine Chi. Ecco cosa aveva scritto sul social: “Hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”.