Il Paradiso delle signore spoiler 9 febbraio: Irene delusa da Vittorio, Armando fa una confessione

Martedì 9 febbraio andrà in onda l’episodio numero 82 del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Irene si mostrerà profondamente delusa per una decisione presa da Vittorio in merito all’organico del grande magazzino.

Armando, dal canto suo, coglierà la palla al balzo dell’evento per San Valentino per sfogarsi sull’amore che nutre nei confronti di Agnese. A villa Guarnieri, invece, il comportamento di Umberto comincerà a generare dei sospetti.

Irene si comporta in modo strano al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 9 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sceglierà Dora per sostituire Clelia al grande magazzino. Dopo la fuga della Calligaris e del ragionier Cattaneo, infatti, allo shopping center si è liberato il posto di capo-commessa. Pertanto, dopo averci pensato un po’ il direttore avrà le idee abbastanza chiare su chi debba essere la sua sostituta, almeno per il momento. La sua decisione, però, solleverà non pochi malumori. Specie Irene resterà profondamente delusa dalla situazione.

Per tale motivo, la ragazza deciderà di sfogarsi con Rocco. I due avranno un acceso scambio di opinioni, a seguito del quale la venere prenderà un’inaspettata decisione. Irene, infatti, invece di continuare a mostrarsi ostile e sconfortata, cambierà completamente atteggiamento e comincerà ad essere gentile con tutti, forse fin troppo. Le altre dipendenti, infatti, cominceranno a guardare con sospetto la loro collega in quanto noteranno un cambiamento troppo radicale.

Spoiler 9 febbraio: Armando fa una confessione

Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto si comporterà in modo sempre più succube di Federico. Il commendatore, che è sempre stato un uomo indipendente e sicuro di sé, comincerà ad essere particolarmente influenzato da suo figlio. Tale comportamento verrà notato da Ludovica, che non potrà fare a meno di avere qualche sospetto. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 9 febbraio, si respirerà sempre di più l’aria di San Valentino.

L’idea della panchina dell’amore sta piacendo a tutti, sia dipendenti sia clienti. Molte coppie si stanno cimentando nel raccontare la loro storia d’amore dinanzi un registratore. Ebbene, nell’episodio in questione vedremo che anche Armando verrà colto dall’irrefrenabile desiderio di esprimere tutto il suo amore per Agnese. Il capo magazziniere, quindi, registrerà una storia improntata proprio sull’amore che nutre per la sarta. Dopo il ritorno di Giuseppe, infatti, il cavaliere è stato costretto a reprimere il suo sentimento.