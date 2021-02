Uomini e Donne spoiler domani, lunedì 8 febbraio: Armando molla Nicole, Sophie ha una preferenza

Lunedì 8 febbraio 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo a due momenti molto particolari, uno relativo al trono classico e l’altro a quello over.

In merito a quest’ultimo, vedremo che Armando arriverà a prendere una drastica decisione su Nicole. Tra i più giovani, invece, si parlerà di Sophie e del chiarimento che ha avuto in questi giorni con Giorgio. La ragazza rivelerà di avere una preferenza.

Triangolo a Uomini e Donne tra Armando, Carlo e Nicole

Gli spoiler della puntata di Uomini e Donne di lunedì rivelano che Maria farà sedere al centro dello studio Nicole, Carlo e Armando. I primi due diranno di essersi trovati molto bene in questi giorni. La donna, però, non potrà fare a meno di palesare un piccolo problema. Secondo il suo punto di vista, infatti, fa un po’ fatica a intraprendere una relazione con un uomo che lavora a Miami. Tale lontananza, in seguito, potrebbe rivelarsi un vero problema.

Malgrado questo, però, i due ammetteranno di provare un forte interesse reciproco. Ad un certo punto, allora, interverrà Armando, il quale non si capaciterà del fatto che la donna abbia avuto un approccio affettuoso sia con lui sia con Carlo. A quel punto, però, la conduttrice ci terrà a fare una precisazione. Maria leggerà un messaggio mandato alla redazione da Nicole in cui la donna rivelava di essere molto dubbiosa in merito alla conoscenza con Incarnato.

Lunedì Sophie farà una confessione

La donna ribadirà di reputare il suo interlocutore un “personaggio”, pertanto, si mostrerà più propensa verso l’altro spasimante. Tali parole faranno infuriare Armando che, quindi, si alerà e interromperà il dialogo e la conoscenza. Al trono classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata di lunedì vedremo che Sophie chiederà scusa a Matteo per averlo lasciato da solo in studio durante la precedente puntata. Lui sembrerà molto comprensivo.

Successivamente, verrà mandato in onda il confronto tra la tronista e Giorgio. I due hanno avuto l’opportunità di chiacchierare con calma e di appianare i loro dissapori. In tale occasione, lei confesserà al suo interlocutore di aver baciato il suo rivale, ma di aver pensato anche a lui. Tornati in studio, Matteo si mostrerà deluso dalle sue parole, ma deciderà di continuare per la sua strada. Sophie, allora, ammetterà di propendere leggermente per uno dei due.