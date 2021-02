Alfonso Signorini querela Stefano Bettarini per le accuse contro il GF Vip, coinvolti anche due ex gieffini

In queste ore è giunta voce che Alfonso Signorini stia provvedendo a querelare Stefano Bettarini per tutte le accuse diffamatorie mosse dall’ex calciatore contro di lui e contro il GF Vip. Mediaset pare abbia già emanato una diffida ai danni dell’ex gieffino che, quindi, sarà costretto a non menzionare più il reality show.

Ad ogni modo, la questione più scioccante riguarda il fatto che pare siano coinvolti anche due ex gieffini in questo procedimento giuridico. Vediamo cosa è accaduto e per quale ragione si è arrivati a tanto.

Le accuse di Stefano Bettarini

Da settimane, ormai, Stefano Bettarini non sta facendo altro che pubblicare contenuti contro Alfonso Signorini e il GF Vip in generale. Una delle sue ultime Instagram Storie è volta a mettere in evidenza il comportamento inappropriato che ha avuto il conduttore nel corso della precedente puntata del reality show di Canale 5. Il presentatore, infatti, parlando di Elisabetta Gregoraci, l’aveva definita “me**accia”. Successivamente, aveva pronunciato un antico proverbio cinese fortemente discriminatorio nei confronti delle donne.

Considerando quanto la produzione del programma sia rigida quando vengono toccati degli argomenti, dunque, Bettarini si è stupito del fatto che nessuno avesse detto nulla al conduttore per le sue uscite decisamente infelici. Per tale ragione, l’ex calciatore ha cominciato a scagliarsi contro di lui esortandolo a dimettersi dal suo incarico. Al coro del protagonista di sono accodati anche altri personaggi, tra cui Salvo Veneziano e gli esponenti del Codacons.

La diffida di Mediaset e la querela di Alfonso Signorini

Gli attacchi di Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini e la macchina di Mediaset in generale, però, hanno sollevato delle grandi polemiche. L’azienda, infatti, ha provveduto a diffidare l’autore di queste dichiarazioni, le quali sono state reputate diffamatorie e lesive della credibilità del programma. Inoltre, pare che anche il conduttore stia provvedendo a sporgere una denuncia contro l’ex concorrente del GF Vip.

Stando a quanto rivelato da Dagospia, inoltre, pare che in questa vicenda siano coinvolti anche altri due personaggi che hanno preso parte al reality show. Si tratterebbe di due figure sedute in seconda fila. Per il momento, però, non è chiaro chi possano essere i diretti interessati. Stefano, intanto, ha smesso di pubblicare contenuti contro il programma e il suo conduttore e non è neppure intervenuto in merito a questa diffida. Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la vicenda.