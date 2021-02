GF Vip, Giulia Salemi sbotta con Pierpaolo Pretelli: “Se non ti fidi, cambia aria!”

Incomprensioni tra Giulia e Pierpaolo

Nelle ultime ore la casa del Grande Fratello Vip 5 ha ospitato un ennesimo confronto tra due gieffini. Stavolta i protagonisti sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che da un paio di mesi formano una bella coppia.

La ragione di questo faccia a faccia? La bella influencer italo-brasiliana è convinta che il 30enne lucano sia troppo geloso degli altri inquilini maschi del loft di Cinecittà. Per questo motivo, tra un’accusa e l’alta, tra i due giovani concorrenti è nata una nuova incomprensione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’influencer perde le staffe con l’ex Velino

La discussione è avvenuta nella serata di giovedì quando Pierpaolo Pretelli ha iniziato a fare delle supposizioni su cosa sarebbe accaduto se lui e Giulia Salemi si fossero conosciuti al di fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Dei dubbi che hanno fato andare nel pallone l’x Velino di Striscia la Notizia. “All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato”, ha affermato il fratello maggiore di Giulio Pretelli recriminando alla modella delle frasi dette all’inizio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Affermazioni che hanno hanno lasciato senza parole la gieffina che si è fatta una grossa risata ma ha comunque provato a rassicurare il suo amato: “All’inizio avevo paura a sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te”. Pierpaolo però, ha continuato affermando che certi apprezzamenti che lei ha fatto ad alcuni inquilini maschi del GF Vip 5 non gli sono piaciuti.

Botta e risposta tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

A quel punto Giulia Salemi ha provato in tutti i modi di giustificarsi, ma alla fine non ha retto ed è sbottata: “Se non ti fidi, cambia aria!”. La replica di Pierpaolo Pretelli non è tardata ad arrivare dopo aver visto che la ragazza era abbastanza infastidita: “Che significa? Usi dei termini troppi duri sono geloso, ma è solo una riflessione. Per me è tutto chiarito, sei tu che tiri fuori ancora queste cose”.

Quindi l’influencer italo-persiana ha aggiunto anche: “Scusami, ma non so come te lo devo dire che devi stare tranquillo, allora deve essere reciproco, anche tu non devi fare apprezzamenti su altre donne su cui ti sei preso una cotta”.