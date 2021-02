GF Vip, Alda D’Eusanio a Zorzi: “Hai tatuato sul caz*o questa frase?”. Scatta la censura dalla regia

Dayane Mello e Tommaso Zorzi danno il meglio di sé

Altri guai in vista per Alda D’Eusanio. Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 la giornalista ha creato non pochi problemi. Stavolta però, gli autori del reality show di Canale 5 sono stati costretti ad intervenire. Per rendere il clima più giocoso dopo il lutto che ha colpito Dayane Mello dopo, i concorrenti hanno deciso di farsi qualche risata dei propri tatuaggi. La 70enne, da sempre contraria ai tattoo, però ha superato il limite. Tommaso Zorzi ha rivelato: “Io ho tatuato sul caz*** ‘fun is fun’ il divertimento è divertente”.

A quel punto ha preso la parola la gieffina che incredula ha chiesto spiegazioni al rampollo: “Hai tatuato sul caz*** questa frase? Che frase del caz***”. A tale frase, c’è stato il pronto intervento da parte della regia della trasmissione Mediaset che immediatamente ha censurato la scena. Infatti tutti i microfoni sono stati spenti e l’inquadratura è stata spostata in un altro angolo della casa. Subito dopo Alda è stata chiamata in confessionale e Stefania Orlando ci ha ironizzato su: “Ti richiamano talmente tante volte al giorno che ormai vanno un po’ a caso, sparano nel mucchio”.

Le frasi fuori luogo su Dayane Mello

Mentre il giorno precedente Alda D’Eusanio aveva attirato l’attenzione su di sé per una frase inadeguata al contesto televisivo. Dayane Mello, dopo essere venuta a conoscenza della morte del fratello Lucas, ha avvisato gli altri inquilini della casa. E la 70enne le ha domandato con insistenza chi fosse il consanguineo deceduto nell’incidente stradale. “Ma è quello bello?”, ha detto la donna.

Sul web sono arrivati migliaia di commenti da parte degli utenti che su Twitter si sono scatenati così: “Ma cosa chiede Alda? Siamo impazziti?”; “Totalmente fuori luogo, è l’ultima arrivata, poteva stare zitta”. Ma non è finita qui, la D’Eusanio parlando con la modella brasiliana, ha aggiunto: “La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere”.

La battuta razzista di Alda D’Eusanio

Tale affermazione che si va aggiungere alla battuta fuori luogo e razzista fatta sabato scorso e che è stata graziata col televoto del pubblico. La giornalista durante una cena al Grande Fratello Vip 5 aveva detto: “Ma vedi in giro qualche ne**?”.

Gli autori del reality show di Canale 5 però, le hanno dato un’altra possibilità ma lei viaggia sempre sul filo del rasoio. Il televoto ha salvato la 70enne che, a differenza del cantautore Fausto Leali, non è stata punita.