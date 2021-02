Salvo Veneziano spara a zero su Alfonso Signorini: “Tutti hanno paura di lui, il GF Vip deve cambiare conduttore” (FOTO)

Veneziano continua a scagliarsi su Signorini

Dopo l’affondo di Stefano Bettarini che gli è costata la diffida da parte di Mediaset e la querela di Alfonso Signorini, Salvo Veneziano torna a tuonare contro quest’ultimo. Il pizzaiolo siciliano ed ex concorrente del primo Grande Fratello e del GF Vip 4 spera che alla guida del reality show di Canale 5 tornino ex conduttrici come: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi o Barbara D’Urso.

“Il gossip la fa da padrone perché è di questo che vive Alfonso Signorini. Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro Alfonso Signorini. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara D’Urso, tanti di noi potrebbero avere la loro rivincita”, ha asserito l’imprenditore.

Lo sfogo di Salvo Veneziano

Intervistato da Nuovo Tv, magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffino Salvo Veneziano ha detto anche che tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione. “Io sono una mina vagante, non ho paura di lui e di nessuno in generale. Dico sempre quello che penso e non mi vergogno delle mie idee, perché non vivo di televisione. A differenza di tanti altri io fuori dalla tv ho una mia vita e una bella famiglia”, ha tuonato il pizzaiolo siculo.

Quest’ultimo ha detto anche che nella casa del Grande Fratello Vip 5 è tutto un dramma i concorrenti non fanno altro che piagnucolare. Per Salvo il GF Vip dovrebbe cambiare conduttore e puntare sui veri famosi. “La presa in giro del presentatore per la crisi di nervi di Maria Teresa l’ho trovata una mancanza di rispetto. Fossi stato in Guenda avrei ripreso Signorini in diretta per difendere mia madre”, ha concluso l’ex gieffino. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Signorini vuole diffidare Bettarini e non solo

Nel frattempo, grazie a Dagospia è stata resa nota la notizia che il conduttore del GF Vip 5 Alfonso Signorini pensa di querelare Stefano Bettarini e non solo per le illazioni scritte sul suo conto sui vari social network.

Infatti, sul portale diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Diffida per Stefano Bettarini, la decisione di Mediaset arriva dopo gli attacchi dell’ex calciatore. Si parla di dichiarazioni lesive e diffamatorie per il programma. Poi ci sarà la denuncia di Alfonso Signorini che riguarderà anche altri due personaggi. Di chi si tratta? Ah saperlo”.