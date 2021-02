GF Vip, Giulia Salemi in lacrime per aver ritrovato Nausika, la sorella perduta: “Mi aveva bloccato ovunque…” (VIDEO)

Giulia Salemi ha una sorella perduta

Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì sera si è parlato molto del lutto che in settimana ha colpito Dayane Mello, ma si è parlato anche di tanto altro. Ad esempio ci sono state numerose sorprese, tra cui una per Giulia Salemi.

L’influencer italo-persiana nonostante sia popolare da qualche anno, solo qualche mese fa all’interno della casa più spiata d’Italia si è venuti a conoscenza di una sorella. Ebbene sì, la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli ha parlato di Nausika, che non sente più da circa quindici anni.

Quando era piccola, infatti, i genitori della modella avevano preso in affido l’altra bambina e l’avevano cresciuta come se fosse una loro figlia. L’ex di Francesco Monte, che nei primi anni non sopportava la presenza della congiunta, col tempo si è affezionata ma quando la madre biologica della piccola è tornata a riprendersela, i rapporti si sono bruscamente interrotti.

Il racconto di Giulia Salemi

Conversando all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha parlato più volte di Nausika, la sorella che non vede da ben quindi anni. L’influencer italo-persiana ha detto che soffriva dell’affetto che i suoi genitori davano a lei, non sono stata una sorella esemplare.

“E i sensi di colpa non mi hanno mai abbandonata. L’ho cercata nel corso della mia vita ma ho trovato un muro. L’ho cercata da quando esiste Facebook, ma mi ha bloccato ovunque. Mi sono resa conto di quanto l’amassi. Mi sono sentita svuotata quando l’ho persa”, ha fatto sapere la gieffina. (Continua dopo il video)

La linea della vita di Giulia, intensa e vissuta fortemente. Il racconto di tutte le lezioni imparate sulla sua pelle. #GFVIP pic.twitter.com/klh7AZ7nLk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2021

Le dichiarazioni di Nausika e l’appello di Signorini

La settimana scorsa Nausika ha rilasciato un’intervista al noto magazine DiPiù e durante l’appuntamento del GF Vip 5 di venerdì, Giulia Salemi ha avuto la possibilità di leggere alcuni estratti. “Non mi sono mai dimenticata di Giulia e sono convinta che non si sia mai dimenticata di me, io avevo lei e lei aveva me. La casa in cui vivevamo era il nostro piccolo rifugio. A scuola rimanevo sempre da sola e non vedevo l’ora di salire sulla macchina di Fariba che mi riportava a casa da Giulia”, ha detto la sorella.

Inoltre, quest’ultima ha rivelato che quando si svegliava prima della Salemi si metteva nel suo letto e quando faceva freddo si stringevano l’una all’altra. “Mi manca, mi manca sempre da morire. Non ho mai smesso di pensare a lei”, ha fatto sapere la ragazza. A quel punto il conduttore Alfonso Signorini ha fatto un appello alla, chiedendole di andare ospite nella casa di Cinecittà per ritrovare Giulia. Lo farà? Staremo a vedere.