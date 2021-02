Oroscopo 7 febbraio 2021, classifica: consapevolezze per Scorpione, pressioni per Gemelli

L’Oroscopo del 7 febbraio 2021 esorta gli Scorpione a prendere nuovamente possesso della propria vita. I Bilancia, invece, devono tenere d’occhio la concorrenza. Gemelli e Toro devono aspettare ancora un po’ di tempo prima di raccogliere i frutti dei loro sacrifici, tenete duro.

Previsioni 7 febbraio primi sei segni

1 Scorpione. Prima posizione per i nati sotto questo segno. La giornata odierna sarà caratterizzata da una forte autostima e una grande consapevolezza di voi stessi. La settimana che si sta concludendo non è stata molto semplice per voi, ma a partire da oggi è prevista una rinascita. Prendete nuovamente in mano la vostra vita e dimostrate agli altri quanto valete.

2 Bilancia. Momento di grande successo per i nati sotto questo segno. Specie dal punto di vista professionale si stanno gradualmente verificando delle situazioni positive. La concorrenza, però, è spietata, ma voi non vi lasciate certamente passare la mosca sotto al naso. In amore ci sono buone opportunità di incontrare qualcuno di interessante.

3 Acquario. Ottimo momento per i nati sotto questo segno. La settimana appena trascorsa vi ha portato consiglio e schiarito le idee su diverse questioni. Ora, quindi, è giunto il momento di darvi da fare e di mettere in pratica tutto quello che avete valutato. Buone occasioni in campo professionale e interessanti risvolti in amore.

4 Ariete. Dopo una settimana piuttosto turbolenta, i nati sotto questo segno avranno la possibilità di risollevarsi come le fenici, dalle loro ceneri. A partire da oggi comincerà un periodo piuttosto positivo dal punto di vista lavorativo. L’Oroscopo del 7 febbraio 2021, inoltre, vi esorta anche a cimentarvi in nuove conoscenze e non precludervi situazioni a causa della paura.

5 Cancro. Tutte le cose che vi siete trascinati e che avete inesorabilmente rimandato, adesso devono essere affrontate. Questo è il momento giusto per cimentarvi in nuove avventure, sia sentimentali sia professionali, ma fatelo con cautela. Ponderate bene le scelte e, soprattutto, badate bene alle condizioni contrattuali nel caso in cui stiate intraprendendo un nuovo lavoro.

6 Leone. In questo momento è opportuno prendere delle decisioni. Dopo giorni in cui vi siete soffermati a riflettere, a partire da oggi comincerete ad avere un quadro decisamente più chiaro di diverse situazioni. Non abbiate paura di seguire il vostro cuore. Agite sempre nel rispetto delle persone che vi circondano, ma non vivete per compiacere gli altri.

Oroscopo ultimi sei segni

7 Sagittario. In questo periodo siete estremamente sognatori. Questo ha dei risvolti positivi, ma a patto che non esagerate. Non lasciatevi trasportare troppo dalla fantasia e concentratevi maggiormente sulla realtà. Specie in campo professionale, questo transito potrebbe contribuire a rendervi un po’ troppo stralunati. In amore, invece, potreste idealizzare troppo un rapporto.

8 Vergine. In questo momento vi sarà molto difficile prendervi cura di voi stessi in quanto siete troppo proiettati sugli altri. Ad ogni modo, approfittate di questo giorno di riposo per concedervi qualche momento per voi e qualche piccola coccola. In amore alcune situazioni andranno verso una pacifica risoluzione. Nel lavoro, invece, è opportuno tenere gli occhi aperti.

9 Pesci. Anche voi vi sentite particolarmente con la testa tra le nuvole nel corso della giornata odierna. Questo potrebbe spingervi ad assumere dei comportamenti irresponsabili. Cercate di ascoltare un po’ di più i consigli e non agite d’impulso, specie se ci sono in ballo delle situazioni importanti. Nel lavoro sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con l’ignoto, la ricerca e il sovrannaturale.

10 Capricorno. Questa è una giornata da prendere con le pinze. L’Oroscopo del 7 febbraio 2021 vi esorta ad agire con cautela. Tutto ciò che toccherete potrebbe essere frantumato in mille pezzi oppure trasformato in qualcosa di estremamente speciale. Per tale ragione è opportuno ponderare bene le prossime mosse. In campo sentimentale attenzione alle provocazioni.

11 Toro. La settimana che si sta per concludere non è stata certamente tra le migliori vissute nell’ultimo periodo. Tuttavia, a partire da oggi potrete gettarvi alle spalle alcune questioni e guardare avanti con ottimismo. Ad ogni modo, non è possibile cantare vittoria, dovete attendere ancora un po’ di tempo prima di tirare un sospiro di sollievo.

12 Gemelli. Oggi vi sentite come una pentola a pressione. Tutte le tensioni, le preoccupazioni e i dispiaceri accumulati nel corso di questi giorni finiranno per implodere. Se volete evitare di dare luogo a scenate eccessive, cercate di liberarvi gradualmente delle vostre paure. Confidarvi con una persona cara potrebbe essere di grande aiuto.