Uomini e Donne, Maria De Filippi fa piangere Gemma Galgani, poi perde le staffe

Gemma Galgani vuole spiegazioni da Maurizio Guerci

La protagonista assoluta del Trono over di Uomini e Donne non riesce proprio a darsi che Maurizio Guerci abbia interrotto bruscamente la loro conoscenza. Gemma Galgani è certa che il cavaliere stia dicendo delle menzogne e le abbia nascosto la verità. La 71enne torinese infatti, sostiene che colui che ha frequentato, abbia un flirt fuori da programma di Canale 5 e che sia arrivato nel dating show di Maria De Filippi a fare la sua conoscenza per ottenere visibilità.

Nelle ultime puntate del parterre senior, la piemontese ha ancora una volta parlato dei suoi dubbi circa la veridicità delle ragioni fornitele dall’uomo. Dicendo non solo che lui, abbia un’amante, ma che delle interferenze esterne lo abbiano spinto a troncare la loro frequentazione.

Maria De Filippi apre gli occhi alla 71enne piemontese

A Uomini e Donne, dopo aver spiegato a lungo le ragioni alla base dei suoi sospetti, la conduttrice pavese Maria De Filippi ha fermato Gemma Galgani. Quindi le ha detto che a prescindere del motivo, Maurizio Guerci non ha più intenzione di continuare la conoscenza.

Dunque, la donna avrebbe dovuto accettare la sua decisione e farsene una ragione. Ma a prendere le difese dell’acerrima nemica di Tina Cipollari è un altro storico partecipante del Trono over di Uomini e Donne, ossia Armando Incarnato. Quest’ultimo è intervenuto sostenendo di avere tra le mani delle segnalazioni riguardanti il cavaliere che ha voluto chiudere con Gems e il suo comportamento sleale nei confronti della dama.

Maria De Filippi fa piangere Gemma Galgani

Ancora una volta è intervenuta Maria De Filippi e, con la sua proverbiale capacità nel dire le cose, ha detto a Gemma Galgani che, non deve più importargli il motivo per il quale Maurizio Guerci abbia troncato la loro storia. Infatti, di fronte alla 71enne c’è un cavaliere che le ha più volte detto con polso fermo che non vuole più conoscerla.

Le parole che sono uscite dalla bocca dalla conduttrice pavese, anche se dette con garbo ma nello stesso veritiere, hanno colpito il cuore della dama torinese. Quest’ultima, anche se a suo malgrado, ha dovuto accettare il consiglio premuroso della moglie di Maurizio Costanzo, lasciando il centro dello studio in lacrime.