Giulia Salemi in lacrime, delusa da Stefania e litiga con Pierpaolo: “Ha fatto il pazzo, non mi guarda più”

Tensione tra Giulia e Pierpaolo

Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 e, oltre all’omaggio a Dayane Mello per la morte del fratello, il pubblico ha assistito in diretta ad una lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex Velino di Striscia la Notizia si è sentito particolarmente ferito e per questo motivo ha rimproverato la sua dolce metà per non essersi preoccupata di difenderlo davanti a tutti.

Il 30enne lucano si riferiva a quando è stato accusato ancora una volta di non esporsi per fare da scudo alle donne che sostiene di provare un forte sentimento. L’influencer italo-persiana, dopo lo scontro con il gieffino, è scoppiata a piangere e si è andata a confidare con la nuova arrivata con Alda D’Eusanio.

L’influencer scoppia a piangere dopo la lie con l’ex Velino

L’ennesima discussione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha provocato dei malumori tra i due. L’influencer milanese ha provato in tutti i modi di avere un chiarimento con il 30enne lucano, ma quest’ultimo ha alzato un muro. Il ragazzo senza mezzi termini ha detto di non avere nessuna voglia di stare a sentire le sue giustificazioni. Quindi, la gieffina si è sfogata con Alda D’Eusanio.

La giornalista ha affermato la sua tendenza a riversare un sentimento su qualsiasi persona pur di sentirsi a sua volta amata. “Dai il giusto valore alla lite con Pierpaolo. Se tu sei scoppiata, è scoppiato anche lui”, ha asserito la 70enne. A quel punto, Giulia, è scoppiata a piangere davanti la coinquilina e amareggiata ha detto: “Ha fatto il pazzo, neanche mi guarda in faccia. Ha detto che l’ho deluso addirittura”

Giulia Salemi delusa da Stefania Orlando

Vedendo le sue lacrime, Alda D’Eusanio ha cercato a farle capire che al Grande Fratello Vip 5 c’è la tendenza a dare valore a cose che fuori non avrebbero. Stando alla 70enne, tutti gli inquilini chi prima e chi dopo litigheranno. “Tu ad esempio dai un valore eccessivo al fatto che Stefania ti abbia nominato”, le ha detto la giornalista.

A quel punto Giulia Salemi ha ammesso la sua delusione su Stefania Orlando: “Io non lo avrei mai fatto. Ci sono stata sempre per lei, le voglio bene. Lei era tra le mie priorità. Ho condiviso il letto con lei. Quante volte mi ha detto che le mie parole erano state una salvezza nei suoi momenti difficili”. La scrittrice ha concluso il suo intervento così: “Tu dai valore a cose che non ne hanno, carichi di significato ciò che non dovrebbe averne”.